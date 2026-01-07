ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Роскосмос показал снимок надвигающегося на Москву циклона

Он принесет аномальные снегопады
17:21
© Официальный Telegram-канал госкорпорации "Роскосмос"

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Снимок надвигающегося на Москву циклона, который принесет аномальные снегопады, показал Роскосмос. Фотография опубликована в официальном Telegram-канале госкорпорации.

"На столицу надвигается циклон - снимок спутников Роскосмоса. Он принесет аномальные снегопады: в Москве может выпасть больше половины месячной нормы осадков", - говорится в сообщении.

Ранее в Гидрометцентре РФ ТАСС сообщили, что в Москве и Подмосковье, начиная с 09:00 мск 8 января, объявлен желтый уровень погодной опасности из-за сильного снегопада, метели и возможных заносов на дорогах, а также порывов северо-восточного ветра до 18 м/с. Данный уровень, символизирующий на прогностических картах потенциально опасные метеоусловия, будет действовать до конца суток 9 января. Причиной сильных осадков синоптики называют контрастный атмосферный фронт средиземноморского циклона. 

