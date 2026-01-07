В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности

Причиной стали сильный снегопад и возможные заносы на дорогах

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье из-за прогнозируемого сильного снегопада и возможных заносов на дорогах. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

"Ожидается сильный снег, в отдельных районах метель, снежные заносы и гололедица на дорогах", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что желтый уровень, символизирующий на прогностических картах потенциально опасные метеоусловия, будет действовать с 09:00 мск 8 января до конца суток 9 января. Как ожидается, в первую очередь 8 января интенсивные осадки ожидаются на юго-востоке Подмосковья.

Кроме того, 9 января ожидаются порывы северо-восточного ветра до 18 м/с.

Ранее в Гидрометцентре РФ ТАСС сообщили, что причиной сильных осадков, а также метели и возможного налипания мокрого снега на провода и деревья станет контрастный атмосферный фронт средиземноморского циклона. При этом 9 января, как отмечали синоптики, центр циклона будет находиться над западной половиной Центральной России.