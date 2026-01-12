Астронавт Финк передал командование МКС космонавту Кудь-Сверчкову

По словам спецкора ТАСС, он будет выполнять обязанности командира станции до конца июля

МКС, 12 января. /ТАСС/. Астронавт Майкл Финк передал символический ключ от Международной космической станции (МКС) космонавту Роскосмоса, спецкору ТАСС Сергею Кудь-Сверчкову. Это символизирует передачу командования станцией, сообщил сам Кудь-Сверчков.

"Состоялась передача командования МКС. Мне предстоит выполнять обязанности командира станции до передачи командования астронавту NASA, которое запланировано на конец июля. Экипаж Crew-11 продолжит готовиться к расстыковке, которая назначена в ночь со среды на четверг", - сказал российский космонавт.

Ранее стало известно, что NASA приняло решение досрочно вернуть экипаж Crew-11 на Землю из-за инцидента медицинского характера у одного из астронавтов. Его личность и предварительный диагноз агентство не раскрыло, однако указало, что состояние этого члена экипажа является стабильным. Представители NASA указали, что причиной медицинского инцидента не была работа на станции, подготовка к выходу в открытый космос или травма.