Роскосмос показал видео вернувшегося Crew Dragon с космонавтом Платоновым

Корабль приводнился у побережья штата Калифорния в 11:41 мск

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Видео вернувшегося корабля Crew Dragon с космонавтом Олегом Платоновым опубликовал в своем официальном Telegram-канале Роскосмос.

Отстыковка корабля с миссией Crew-11 от Международной космической станции состоялась в среду в 17:20 по времени восточного побережья США (01:20 мск четверга). Спустя порядка 10,5 часа полета корабль приводнился у побережья штата Калифорния в 11:41 мск.