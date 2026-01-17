Баканов: GigaChat на 20% упрощает проведение экспериментов на МКС

Глава Роскосмоса добавил, что нейросеть будут дорабатывать

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Проведение экспериментов на борту Международной космической станции (МКС) благодаря нейросети GigaChat упростилось на 20%, сообщил глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Баканов, отвечая на вопрос ТАСС.

"Как вы знаете, совместно с [кораблем "Союз] МС-28" запустили его, подняли, и идет содействие в работе космонавтов, там куча экспериментов, и GigaChat процентов на 20 упрощает все эти процедуры", - сказал Баканов.

Он добавил, что нейросеть будет дорабатываться, включая обновление версии программного обеспечения. Баканов также поблагодарил Сбербанк за оказание активного содействия корпорации в проекте интеграции нейросети GigaChat в работу МКС.

Ранее Роскосмос и Сбер подписали соглашение о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта. Нейросеть GigaChat отправили на МКС на корабле "Союз МС-28" 27 ноября 2025 года. Она призвана помогать в работе космонавтов на борту станции. Нейросеть будет формировать отчеты и работать с базами данных, в частности, применяться при работе с внутренними нормативными документами Роскосмоса.