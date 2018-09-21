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В Роскосмосе назвали стратегическим решением появление исполнительного директора по науке

Также в госкорпорации указали, что имя нового главы ЦНИИмаш будет названо в ближайшее время

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Появление должности исполнительного директора по науке в Роскосмосе, которую занял глава ЦНИИмаш Олег Горшков, является стратегическим решением госкорпорации. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе госкорпорации.

"Появление должности исполнительного директора по науке в организационной структуре Роскосмоса - это стратегическое решение", - сказали там.

Также в Роскосмосе указали, что имя нового главы ЦНИИмаш будет названо в ближайшее время.

Ранее стало известно, что глава госкорпорации пригласил руководителя ведущей научной организации ракетно-космической отрасли ФГУП "ЦНИИмаш" профессора, доктора технических наук Горшкова возглавить направление по научной и исследовательской работе Роскосмоса в должности исполнительного директора.

Теги
Россия
Глава ЦНИИмаш Горшков переходит в Роскосмос
Он станет исполнительным директором госкорпорации по научной и исследовательской работе
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