В Роскосмосе назвали стратегическим решением появление исполнительного директора по науке

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Появление должности исполнительного директора по науке в Роскосмосе, которую занял глава ЦНИИмаш Олег Горшков, является стратегическим решением госкорпорации. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе госкорпорации.

"Появление должности исполнительного директора по науке в организационной структуре Роскосмоса - это стратегическое решение", - сказали там.

Также в Роскосмосе указали, что имя нового главы ЦНИИмаш будет названо в ближайшее время.

Ранее стало известно, что глава госкорпорации пригласил руководителя ведущей научной организации ракетно-космической отрасли ФГУП "ЦНИИмаш" профессора, доктора технических наук Горшкова возглавить направление по научной и исследовательской работе Роскосмоса в должности исполнительного директора.