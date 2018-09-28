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Компания Джеффа Безоса будет поставлять двигатели для новых ракет Vulcan

Официально не сообщается, когда будет осуществлен первый запуск ракеты Vulcan, однако, по данным The Wall Street Journal, он намечен на 2020 год

НЬЮ-ЙОРК, 28 сентября. Компания Джеффа Безоса Blue Origin получила контракт на поставку новых ракетных двигателей BE-4 для перспективных ракет-носителей Vulcan производства компании United Launch Alliance (ULA).

"ULA выбрала двигатели BE-4 производства Blue Origin для разгонного блока нашей ракеты следующего поколения VulcanCentaur, разработка дизайна которой приближается к концу. Новая американская ракета пополнит наше наследие и будет способствовать внедрению более совершенных технологий и инноваций", - отметила ULA в Twitter.

United Launch Alliance не уточнила сроков дебютного полета нового носителя. По данным газеты The Wall Street Journal, первый запуск ракеты Vulcan намечен на 2020 год. Планируется, что этот носитель к 2022-2023 годам заменит находящиеся сейчас в эксплуатации ракеты Atlas V, на которых устанавливаются РД-180.

НПО "Энергомаш" поставляет в США ракетные двигатели РД-180 для ракет-носителей Atlas III и Atlas V. Первое соглашение по РД-180 было заключено в 1997 году и предусматривало поставку 101 двигателя, сделка оценивалась примерно в 1 млрд долларов. В 2014 году Конгресс США из-за обострения отношений с РФ ввел запрет на использование РД-180, но в 2015 году отменил его, когда стало ясно, что свои двигатели в течение ближайших лет в США созданы не будут.

В 2016 году США заказали у НПО "Энергомаш" дополнительно 18 двигателей РД-180. Также российское предприятие сообщало, что заключило контракт на поставку шести двигателей РД-180 в США в 2020 году.

Blue Origin - одна из нескольких частных компаний, намеревающихся осуществлять регулярные туристические полеты в космос. Она базируется в городе Кент (штат Вашингтон) и принадлежит предпринимателю-миллиардеру Джеффу Безосу. Совместно с консорциумом ULA, созданным корпорациями Boeing и Lockheed Martin, Blue Origin разрабатывает новый двигатель, который должен прийти на смену российскому РД-180.

Теги
СШАБезос, Джеффри
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