Компания Джеффа Безоса будет поставлять двигатели для новых ракет Vulcan

НЬЮ-ЙОРК, 28 сентября. Компания Джеффа Безоса Blue Origin получила контракт на поставку новых ракетных двигателей BE-4 для перспективных ракет-носителей Vulcan производства компании United Launch Alliance (ULA).

"ULA выбрала двигатели BE-4 производства Blue Origin для разгонного блока нашей ракеты следующего поколения VulcanCentaur, разработка дизайна которой приближается к концу. Новая американская ракета пополнит наше наследие и будет способствовать внедрению более совершенных технологий и инноваций", - отметила ULA в Twitter.

United Launch Alliance не уточнила сроков дебютного полета нового носителя. По данным газеты The Wall Street Journal, первый запуск ракеты Vulcan намечен на 2020 год. Планируется, что этот носитель к 2022-2023 годам заменит находящиеся сейчас в эксплуатации ракеты Atlas V, на которых устанавливаются РД-180.

НПО "Энергомаш" поставляет в США ракетные двигатели РД-180 для ракет-носителей Atlas III и Atlas V. Первое соглашение по РД-180 было заключено в 1997 году и предусматривало поставку 101 двигателя, сделка оценивалась примерно в 1 млрд долларов. В 2014 году Конгресс США из-за обострения отношений с РФ ввел запрет на использование РД-180, но в 2015 году отменил его, когда стало ясно, что свои двигатели в течение ближайших лет в США созданы не будут.

В 2016 году США заказали у НПО "Энергомаш" дополнительно 18 двигателей РД-180. Также российское предприятие сообщало, что заключило контракт на поставку шести двигателей РД-180 в США в 2020 году.

Blue Origin - одна из нескольких частных компаний, намеревающихся осуществлять регулярные туристические полеты в космос. Она базируется в городе Кент (штат Вашингтон) и принадлежит предпринимателю-миллиардеру Джеффу Безосу. Совместно с консорциумом ULA, созданным корпорациями Boeing и Lockheed Martin, Blue Origin разрабатывает новый двигатель, который должен прийти на смену российскому РД-180.