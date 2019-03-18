США намерены приобрести у России места на "Союзах" в 2019 и 2020 годах

ВАШИНГТОН, 18 марта. /ТАСС/. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) намерено заключить соглашение с Роскосмосом с целью приобрести два дополнительных места на российских кораблях "Союз" в 2019 и в 2020 годах. Об этом говорится в опубликованном бюджетном запросе NASA на 2020 финансовый год, который начнется 1 октября.

"NASA рассматривает возможность заключения договора с Роскосмосом на два дополнительных места в "Союзе" и сопутствующих услугах: одно - на осень 2019 года, еще одно - на весну 2020 года", - говорится в документе.

Управление отмечает возможность отправки американских астронавтов на МКС с использованием американских космических кораблей, но намерено приобрести два места на "Союзах" в случае возможного возникновения непредвиденных проблем. "Прошлый опыт указывает на трудности, связанные с выполнением первых полетов в установленные сроки на заключительном этапе разработки. Как правило, проблемы будут обнаружены во время испытательных полетов", - говорится в проектном документе.

NASA подчеркивает, что покупка у Роскосмоса дополнительных мест дает определенные гарантии. "Отсутствие американских членов экипажа на каком-либо этапе ослабило бы [выполняемые] работы на МКС до неработоспособного состояния", - полагают в управлении.

О полетах американцев на МКС

После прекращения полетов шаттлов в 2011 году у NASA остался только один вариант доставки на МКС и возвращения оттуда своих астронавтов - с помощью российских "Союзов". В феврале 2017 года американское космическое ведомство заключило соглашение с Boeing, позволяющее получить дополнительно пять мест на "Союзах" в 2017-2019 годах.

В сентябре прошлого года директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев сообщил ТАСС, что отправка астронавтов НАСА российскими кораблями "Союз" после завершения в 2019 году текущего контракта возможна. Он отметил, что по следующему контракту "ничего конкретного пока нет" и напомнил, что предыдущие контракты Роскосмоса и NASA также неоднократно заканчивались, однако к ним делали дополнения и стороны продолжали совместную работу на МКС.