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Изготовленный в России спутник впервые снял видео Земли в формате 4K

Систему потоковой передачи видео в формате сверхвысокой четкости создала компания Sen

Спутник, изготовленный ракетно-космической корпорацией "Энергия", впервые снял на видео пoверхность Земли в формате сверхвысокой четкости 4К. Об этом сообщила компания-производитель видеосистемы Sen.

"Sen объявляет об успешной демонстрации своей системы потоковой передачи видео в формате 4K на орбите, размещенной на борту изготовленного РКК "Энергия" спутника", - говорится в сообщении. Как уточняется, система Sen является первой в мире платформой потоковой передачи видео в формате 4K со спутника.

Платформа Sen состоит из шести видеокамер и компьютерной системы Sen Video Unit, которая управляет камерами и обрабатывает видео. "Платформа успешно продемонстрировала возможность одновременной записи шести видеопотоков 4K для предоставления информации о космическом корабле. Видеокамеры Sen могут транслировать видео в формате 4K в реальном времени с корабля", - говорится в сообщении.

В начале апреля Роскосмос опубликовал видео с бортовых камер спутника Egyptsat-A, который был запущен на орбиту 21 февраля. Аппарат изготовлен в интересах египетского Национального агентства по дистанционному зондированию Земли. Он предназначен для съемки земной поверхности с высоким пространственным разрешением.

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