Ремонтировать систему "Курс" до стыковки корабля с роботом "Федором" на борту не будут

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Члены экипажа МКС не будут ремонтировать систему "Курс" до стыковки корабля "Союз МС-14" с роботом "Федором" на борту с Международной космической станцией. Об этом сообщил первый замгенконструктора РКК "Энергия", руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев во время переговоров, трансляция которых ведется на сайте NASA.

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"Рвать разъемы и влезать в схему давайте мы не будем… Мы вчера поработали, там, как говорится, "полный мармелад", - сказал Соловьев.

Космонавт Алексей Овчинин уточнил, что сфотографировал этот разъем, который, по его оценке, "никаких вопросов не вызывает". Позже это изображение было передано на Землю.

Также было принято решение не вскрывать систему, пока к МКС не пристыкуется пилотируемый корабль "Союз МС-14" без экипажа, но с "Федором" на борту.

В субботу "Союз МС-14" не смог пристыковаться к модулю "Поиск" МКС. В NASA сообщали, что причаливание "Союза МС-14" тогда было прервано из-за проблем с усилителем системы "Курс" на борту МКС. По решению госкомиссии утром в понедельник была проведена перестыковка "Союза МС-13" от агрегатного отсека, к которому во вторник планируют пристыковать "Союз МС-14", к МИМ-2 в ручном режиме. На борту находился экипаж в составе космонавта Роскосмоса Александра Скворцова и астронавтов Эндрю Моргана (NASA) и Луки Пармитано (Европейское космическое агентство).

Эта процедура необходима, поскольку на агрегатном отсеке "больше возможностей для контроля, особенно на ближнем участке", рассказал руководитель полетом российского сегмента МКС Соловьев экипажу во время переговоров, транслировавшихся на сайте NASA.