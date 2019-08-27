В NASA назвали успешной стыковку "Союза МС-14" с МКС

ТАСС, 27 августа. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) считает, что стыковка пилотируемого корабля "Союз МС-14" с роботом "Федором" (Skybot F-850) на борту с Международной космической станции (МКС) прошла успешно. Об этом говорится в опубликованном в Twitter NASA сообщении.

"Союз МС-14" без экипажа на борту успешно прибыл и пристыковался к МКС в 23:08 [понедельника] по времени Восточного побережья (06:08 вторника мск - прим. ТАСС)", - говорится в тексте.

Ранее, как передал корреспондент ТАСС из подмосковного Центра управления полетами (ЦУП), пилотируемый корабль "Союз МС-14" с роботом "Федором" (Skybot F-850) на борту пристыковался в автоматическом режиме к агрегатному отсеку служебного модуля "Звезда" Международной космической станции (МКС). Стыковка состоялась на несколько минут раньше запланированного времени - в 06:08 мск. Изначально касание ожидалось в 06:12 мск. Эта попытка стыковки стала уже второй.

Первая планировалась на 08:31 мск 24 августа, однако она не состоялась, так как "Союз МС-14" не смог пристыковаться к малому исследовательскому модулю "Поиск" (МИМ-2). В NASA сообщали, что причаливание корабля тогда было прервано из-за проблем с усилителем системы "Курс" на борту станции.

Робот "Федор"

Человекоподобный робот "Федор" создан компанией "Андроидная техника" и Фондом перспективных исследований по техническому заданию МЧС. Образец, который прибыл на МКС, получил позывной Skybot F-850, где F обозначает принадлежность к семейству роботов "Федор".

В основные задачи Skybot F-850 на этот полет входят передача телеметрии, определение параметров, связанных с безопасностью полета, в том числе перегрузок, проведение экспериментов по отработке в режиме копирования действия робота, которые полезны для работы на внешнем борту МКС, сообщил ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. В целом, по его словам, "Федор" выступит в качестве искусственного космонавта.

Планируется, что робот вернется на Землю 7 сентября.