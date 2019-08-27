Рогозин поблагодарил российский экипаж МКС после стыковки "Союза МС-14" со станцией

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин поблагодарил специалистов из ЦНИИмаш, Ракетно-космической корпорации "Энергия", Центра подготовки космонавтов (ЦПК), госкорпорации, а также российский экипаж Международной космической станции (МКС) после стыковки пилотируемого корабля "Союз МС-14" со станцией.

"Благодарю специалистов РКК "Энергия", ЦНИИмаш, ЦПК, государственной корпорации "Роскосмос" и, конечно, наш экипаж МКС Александра Скворцова и Алексея Овчинина за высокий профессионализм, ответственность и слаженность в работе", - написал он во вторник в Twitter.

Утром во вторник корабль "Союз МС-14" с роботом "Федором" на борту пристыковался к агрегатному отсеку МКС. Стыковка состоялась на несколько минут раньше запланированного времени - в 06:08 мск. Изначально касание ожидалось в 06:12 мск.

Первая попытка планировалась на 08:31 мск 24 августа, однако она не состоялась. В трансляции NASA тогда пояснили, что причаливание было прервано из-за проблем с усилителем системы автоматической стыковки "Курс" на борту МКС.