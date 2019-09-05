Первого астронавта ОАЭ проводят на МКС родные и представители Космического центра страны

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Родственники и представители Космического центра Мухаммеда бен Рашида приедут 25 сентября на Байконур провожать на МКС первого астронавта из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Хазаа аль-Мансури. Об этом сам астронавт рассказал в интервью ТАСС.

Первый астронавт ОАЭ: реабилитацию после полета на МКС буду проходить в России

"Мои родители, жена, мои дети и мои друзья и, конечно, руководство Космического центра Мухаммеда бен Рашида и специалисты, которые оказывали мне большую поддержку на протяжении всей подготовки [приедут провожать меня]", - сказал арабский астронавт.

Аль-Мансури подчеркнул, что на космодроме будет много людей, потому что "это историческое событие для страны".

Вместе с астронавтом из ОАЭ к МКС в пилотируемом корабле "Союз МС-15" отправятся космонавт Роскосмоса Олег Скрипочка и астронавт NASA Джессика Меир.

Подготовка аль-Мансури в ЦПК велась по соглашению, подписанному в июне 2018 года между "Роскосмосом" и Космическим центром имени Мухаммеда бен Рашида. В сентябре того же года в подмосковном Центре подготовки космонавтов началась подготовка двух кандидатов в астронавты - военного летчика Хазаа аль-Мансури и инженера сетевой поддержки Султана аль-Нейади.