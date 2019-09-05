Арабский астронавт возьмет с собой в космос индикатор невесомости в виде верблюда

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Первый астронавт из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Хазаа аль-Мансури, который 25 сентября полетит к МКС с космодрома Байконур, возьмет с собой в качестве индикатора невесомости верблюда. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

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"Это будет маленький бежевый верблюд", - сказал аль-Мансури.

Основной индикатор невесомости по традиции выбирает командир корабля, которым в этот раз будет космонавт Роскосмоса Олег Скрипочка. Другие члены экипажа по желанию могут взять свои индикаторы.

Вместе с аль-Мансури и Скрипочкой на МКС полетит астронавт NASA Джессика Меир. Запуск "Союза МС-15" состоится с "Гагаринского старта" Байконура. После этого он закроется на реконструкцию.

Планируется, что Скрипочка и Меир после 189 дней на борту МКС возвратятся на Землю 1 апреля 2020 года вместе с американцем Эндрю Морганом. Аль-Мансури должен провести на борту МКС восемь дней. Его приземление на корабле "Союз МС-12" вместе с россиянином Алексеем Овчининым и американцем Ником Хейгом намечается на 3 октября.