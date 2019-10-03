"Союз МС-12" отстыковался от МКС

КОРОЛЕВ /Московская область/, 3 октября. /ТАСС/. Пилотируемый космический корабль "Союз МС-12", на борту которого находятся россиянин Алексей Овчинин, американец Ник Хейг и первый в истории представитель Объединенных Арабских Эмиратов в космосе Хазаа аль-Мансури, отстыковался от Международной космической станции и отправился к Земле. Об этом сообщили в четверг журналистам в Центре управления полетами (ЦУП).