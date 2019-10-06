Астронавты на МКС начали выход в открытый космос для замены солнечных батарей

НЬЮ-ЙОРК, 6 октября. /ТАСС/. Астронавты NASA Кристина Кук и Эндрю Морган начали в воскресенье выход с Международной космической станции (МКС) в открытый космос для замены батарей, питающихся от солнечных панелей. Трансляция операции идет на сайте NASA.

Люк шлюза на американском модуле Harmony открылся в 07:39 по времени восточного побережья США (14:39 мск). В течение 6,5 часов астронавты планируют установить две новые литий-ионные батареи вместо прежних водородно-никлелевых элементов. Манипулятором, который задействован в операции, управляет со станции Джессика Меир.

Каждая из новых батарей имеет массу 194 кг, поэтому от астронавтов, которые работают в космических скафандрах массой 158 кг, потребуется крайняя осторожность при перемещении батарей к месту установки.

На МКС сейчас находятся российские космонавты Александр Скворцов и Олег Скрипочка, астронавты NASA Кристина Кук, Эндрю Морган и Джессика Меир, а также представитель Европейского космического агентства Лука Пармитано (Италия).