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Туалет на американском сегменте МКС починили

Работа санитарного устройства была восстановлена после замены и проверки сепаратора

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Туалет на американском сегменте Международной космической станции (МКС), который вышел из строя в ночь на среду, починили. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.

"После замены и проверки сепаратора работоспособность WHC (АСУ АС, ассенизационно-санитарное устройство американского сегмента - прим. ТАСС) восстановлена", - отметили в госкорпорации.

Как сообщили ранее ТАСС в Роскосмосе, в ночь на среду вышло из строя ассенизационно-санитарное устройство на американском сегменте. При этом в госкорпорации уточнили, что туалет на российском сегменте работает исправно.

Сейчас на Международной космической станции установлены два туалета. Один в американском сегменте, второй - на российском. Еще один туалет должен появиться в составе МКС после стыковки многофункционального лабораторного модуля "Наука", запуск которого намечен на 2020 год. Также туалеты есть в бытовых отсеках пилотируемых кораблей "Союз МС-13" и "Союз МС-15", пристыкованных к МКС.

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