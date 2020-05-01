Ученые выяснили, что ранний Марс обладал мощным магнитным полем

ТАСС, 1 мая. Планетологи из США и Канады, анализируя новые данные, которые собрали инструменты орбитального зонда MAVEN, выяснили, что Марс обладал достаточно мощным магнитным полем в первые 700 млн лет существования планеты. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Принстонского университета.

"С одной стороны, результаты наших наблюдений одновременно указывают на то, что магнитное динамо появилось в недрах Марса в самые ранние эпохи его существования. С другой, они также говорят о том, что оно просуществовало примерно на 500 млн лет дольше, чем считалось ранее", - заявила Кэтрин Джонсон, профессор Планетологического института в Тусоне (США), чьи слова приводит пресс-служба Принстона.

Большинство планетологов предполагает, что Марс был очень похож на Землю в первые эпохи своего существования. В то время он обладал густой атмосферой, океанами из воды и достаточно мягким климатом, что делало его потенциально пригодным для зарождения жизни.

Подобные условия существовали на Марсе относительно недолгое время, около миллиарда лет после его формирования. В начале так называемой Гесперийской эры, примерно 3,6 млрд лет назад, он превратился в безжизненную пустыню. Почти вся его атмосфера и запасы воды улетучились в космос или превратились в запасы льда.

Одним из движущих факторов этого процесса, как предполагают многие планетологи, было то, что у Марса, в отличие от Земли, нет своего собственного магнитного поля, или же оно исчезло в первые несколько сотен миллионов лет его жизни. Это привело к тому, что солнечный ветер, поток плазмы, выбрасываемой Солнцем, начал бомбардировать верхние слои атмосферы Марса и уносить ее молекулы с собой в космос, что лишило планету 99% ее запасов воздуха.

В последние годы ученые начали сомневаться в том, что это действительно было так. В частности, датчики посадочной платформы InSight, наблюдающей за "марсотрясениями", зафиксировали следы сильной намагниченности в древних породах коры Марса. Джонсон и ее коллеги открыли новые свидетельства подобного рода, анализируя данные, которые собирали датчики зонда MAVEN во время пролета над крупнейшими кратерами планеты.

История древнего Марса

MAVEN предназначен для изучения свойств атмосферы Марса, однако при этом он оснащен набором датчиков, позволяющих очень точно замерять "намагниченность" поверхности планеты при периодических сближениях с ее поверхностью в ночное время суток.

Американские и канадские астрономы воспользовались этим, чтобы измерить силу магнитных полей, существовавших на Марсе во время формирования Северного полярного бассейна, крупнейшего следа падения астероида на поверхность четвертой планеты Солнечной системы, а также равнин Люкус, Аргир, Утопия, Изиды и Эллады, возникших схожим образом.

Эти замеры привели к неожиданным результатам. С одной стороны, инструменты MAVEN не зафиксировали никаких следов магнитных полей в последних четырех кратерах, возникших примерно четыре миллиарда лет назад, что вполне укладывается в общепринятые представления о том, когда исчезло магнитное поле Марса.

С другой стороны, зонд NASA зафиксировал следы достаточно сильных магнитных полей в породах на кромках Северного полярного бассейна и равнины Люкус. Первый, как считают ученые, сформировался 4,5 млрд лет назад в первые мгновения существования Марса, а вторая - почти на миллиард лет позже, в начале Гесперийской эры.

Оба этих открытия говорят о том, что магнитное поле Марса возникло неожиданно рано и просуществовало значительно дольше, чем принято считать. Отсутствие его следов в четырех других кратерах, по мнению Джонсон и ее коллег, можно объяснить тем, что падение породивших их астероидов создало очень глубокие кратеры, на чьем дне не сохранились запасы пород, в которых может "отпечатываться" магнитное поле планеты.

Если эти замеры подтвердятся в будущем, то планетологам придется радикально пересмотреть теории о том, как было устроено ядро Марса в первые эпохи его жизни, а также гипотезы, связывающие исчезновение его атмосферы и океанов с отсутствием магнитных полей, заключают авторы статьи.