{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Запуск секретного космоплана X-37B США отложен почти на два часа из-за дождей

Информация о приборах на его борту засекречена

НЬЮ-ЙОРК, 16 мая. /ТАСС/. Запуск тяжелой ракеты-носителя Atlas 5 с американским космопланом X-37B военного назначения отложен в субботу почти на два часа из-за неблагоприятной погоды в районе космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Об этом сообщила компания United Launch Alliance (ULA).

"Старт, намеченный на 08:24 по местному времени (15:24 мск - прим. корр. ТАСС), откладывается. Попытка запуска будет предпринята во время второго временного окна", - уточнила компания.

Второе временное окно открывается в субботу в 17:13 мск и закрывается через 10 минут.

Запуск подготовлен в интересах Космических сил США. Проект курирует спецподразделение ВВС США, занимающееся и разработкой стратегического бомбардировщика следующего поколения, который должен превосходить по своим характеристикам самолет В-2 Spirit (Би-2). Информация о приборах, установленных на борту Х-37В, в том числе о содержимом грузового отсека, засекречена.

ULA является совместным предприятием корпораций Boeing и Lockheed Martin.

Ранее компания United Launch Alliance сообщала о том. что неблагоприятная погода на мысе Канаверал  мешает запланированному на субботу запуску ракеты.

"Условия не благоприятствуют старту. Дожди идут в районе пускового комплекса. Шансы благоприятных для старта погодных условий снизились до 20%", - говорится в блоге компании.

Американская корпорация Boeing приступила к созданию X-37B в 1999 году под эгидой NASA. В 2004 году программу засекретили и передали в ведение ВВС. Аппарат имеет взлетную массу почти 5 тонн, достигает 8,9 м в длину, 2,9 м в высоту. Размах его небольших треугольных крыльев составляет 4,5 м. Он оборудован панелями солнечных батарей, которые при развертывании на орбите служат источником электроэнергии. Весь полет и приземление проходят в автоматическом режиме.

Теги
СШАКосмос
Реклама на ТАСС
Роскосмос пригласил руководство NASA в Россию для обсуждения проектов
В госкорпорации отметили, что проекты по освоению Луны могут стать фактором взаимодействия России и США
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС