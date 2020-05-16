Запуск секретного космоплана X-37B США отложен почти на два часа из-за дождей

НЬЮ-ЙОРК, 16 мая. /ТАСС/. Запуск тяжелой ракеты-носителя Atlas 5 с американским космопланом X-37B военного назначения отложен в субботу почти на два часа из-за неблагоприятной погоды в районе космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Об этом сообщила компания United Launch Alliance (ULA).

"Старт, намеченный на 08:24 по местному времени (15:24 мск - прим. корр. ТАСС), откладывается. Попытка запуска будет предпринята во время второго временного окна", - уточнила компания.

Второе временное окно открывается в субботу в 17:13 мск и закрывается через 10 минут.

Запуск подготовлен в интересах Космических сил США. Проект курирует спецподразделение ВВС США, занимающееся и разработкой стратегического бомбардировщика следующего поколения, который должен превосходить по своим характеристикам самолет В-2 Spirit (Би-2). Информация о приборах, установленных на борту Х-37В, в том числе о содержимом грузового отсека, засекречена.

ULA является совместным предприятием корпораций Boeing и Lockheed Martin.

Ранее компания United Launch Alliance сообщала о том. что неблагоприятная погода на мысе Канаверал мешает запланированному на субботу запуску ракеты.

"Условия не благоприятствуют старту. Дожди идут в районе пускового комплекса. Шансы благоприятных для старта погодных условий снизились до 20%", - говорится в блоге компании.

Американская корпорация Boeing приступила к созданию X-37B в 1999 году под эгидой NASA. В 2004 году программу засекретили и передали в ведение ВВС. Аппарат имеет взлетную массу почти 5 тонн, достигает 8,9 м в длину, 2,9 м в высоту. Размах его небольших треугольных крыльев составляет 4,5 м. Он оборудован панелями солнечных батарей, которые при развертывании на орбите служат источником электроэнергии. Весь полет и приземление проходят в автоматическом режиме.