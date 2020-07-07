Предприятие Роскосмоса разместит шестую наземную станцию ГЛОНАСС в Бразилии

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Научно-производственная корпорация "Системы прецизионного приборостроения" (НПК СПП, входит в госкорпорацию "Роскосмос") разместит беззапросную измерительную станцию (БИС) системы СМ-ГЛОНАСС в городе Белен (штат Пара, Бразилия). Об этом говорится в сообщении, размещенном во вторник на сайте Роскосмоса.

"Это шестая по счету БИС в составе зарубежного сегмента сети измерительных станций ГЛОНАСС, создаваемой НПК СПП в рамках опытно-конструкторской работы "Сигал", - говорится в сообщении.

Соответствующий контракт был заключен российским предприятием с Федеральным университетом Пары (UFPA) и Фондом поддержки и развития исследований (FADESP).

Измерительная станция системы СМ-ГЛОНАСС предназначена для непрерывного слежения за сигналами навигационных систем ГЛОНАСС, GPS, Galileo, COMPASS, QZSS. Также она необходима для контроля параметров достоверности навигационных сигналов аппаратов глобальных навигационных спутниковых систем.

Ранее представитель Роскосмоса в Бразилии Геннадий Саенко сообщал ТАСС, что новая беззапросная измерительная станция навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС должна начать работу в Бразилии до конца этого года. Данная станция станет пятой на территории этой южноамериканской республики и первой в северной части страны. Саенко напомнил, что по одной аналогичной станции установлено в городах Ресифи (северо-восточный штат Пернамбуку) и Санта-Мария (южный штат Риу-Гранди-ду-Сул), еще две станции различного типа расположены в столичном университете.

Разработанные специалистами корпорации "Системы прецизионного приборостроения" БИС предназначены для повышения точности и улучшения характеристик системы ГЛОНАСС. Саенко уточнил, что помимо выполнения своей основной функции, они также могут быть использованы бразильскими учеными "для собственных изысканий".