Ракета-носитель "Протон-М" стартовала с космодрома Байконур

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Ракета "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" и российскими спутниками связи "Экспресс-80" и "Экспресс-103" стартовала в пятницу с 200-й площадки космодрома Байконур. Трансляция пуска ведется на сайте Роскосмоса.

Отделение головного блока в составе разгонного блока и космических аппаратов должно произойти в 00:35 мск, выведение спутника "Экспресс-80" на расчетную орбиту намечено на 18:24 мск, аппарата "Экспресс-103" - на 18:41 мск. Таким образом, промежуток между стартом ракеты и выведением аппаратов на расчетную орбиту будет самым продолжительным в истории запусков "Протонов" и составит 18 часов 16 минут.

Это был единственный пуск "Протона" в 2020 году. Аппараты "Экспресс" будут выведены на орбиту в интересах российского спутникового оператора ФГУП "Космическая связь".

Старт ракеты "Протон-М" первоначально должен был состояться 30 июля в 00:27 мск, однако был отложен на сутки для проведения дополнительных проверок узлов и агрегатов. Источник в ракетно-космической отрасли сообщил в среду ТАСС, что причиной переноса стали проблемы с прибором производства компании МОКБ "Марс" (входит в Росатом), отвечающим за безопасную работу двигателя разгонного блока "Бриз-М". В четверг источник в ракетно-космической отрасли сообщил ТАСС, что специалисты на космодроме проверили работу этого прибора, испытания завершились положительно.