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Умер Армен Джигарханян

В Московском драматическом театре предложили присвоить учреждению имя Джигарханяна

Этот вопрос будет вынесен на худсовет

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Заведующий труппой Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна Вячеслав Дьяченко предлагает присвоить театру имя артиста. Этот вопрос будет вынесен на худсовет, сообщил Дьяченко ТАСС в субботу.

Армен Джигарханян умер в субботу в возрасте 85 лет. Прощание и похороны планируется провести 17 ноября, пока формат обсуждается из-за ограничений, связанных с пандемией.

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"У меня лично есть такая мысль, чтобы присвоить театру имя Армена Борисовича. Он его основатель, это его детище. У нас есть такая традиция в России - Вахтангов основал театр, и тот носит его имя, не стало Олега Павловича Табакова, и его "Табакерка" теперь носит его имя. Поэтому, согласно вот такой традиции у нас в России, она есть, почему бы не увековечить память великого артиста. Я вынесу этот вопрос на худсовет театра, чтобы театр рассмотрел", - сказал собеседник агентства.

Он уверен, что коллектив поддержит предложение. "И тогда надо будет сделать официальное письмо [с просьбой к властям] - механизм надо продумать", - добавил Дьяченко.

Теги
РоссияДжигарханян, Армен БорисовичУмер Армен Джигарханян
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