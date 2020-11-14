В Московском драматическом театре предложили присвоить учреждению имя Джигарханяна

"У меня лично есть такая мысль, чтобы присвоить театру имя Армена Борисовича. Он его основатель, это его детище. У нас есть такая традиция в России - Вахтангов основал театр, и тот носит его имя, не стало Олега Павловича Табакова, и его "Табакерка" теперь носит его имя. Поэтому, согласно вот такой традиции у нас в России, она есть, почему бы не увековечить память великого артиста. Я вынесу этот вопрос на худсовет театра, чтобы театр рассмотрел", - сказал собеседник агентства.

Он уверен, что коллектив поддержит предложение. "И тогда надо будет сделать официальное письмо [с просьбой к властям] - механизм надо продумать", - добавил Дьяченко.