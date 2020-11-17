В Петербурге покажут спектакль "В осколках собственного счастья" памяти Жванецкого

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноября. /ТАСС/. Спектакль "В осколках собственного счастья" памяти Михаила Жванецкого покажут во вторник в Академическом театре имени Веры Комиссаржевской. Эта комедия по произведениям писателя была поставлена в декабре 2016 года по инициативе его петербургского друга, художественного руководителя театра, заслуженного деятеля искусств России Виктора Новикова.

"Мы дружили больше пятидесяти лет, с момента приезда Михаила Жванецкого в Ленинград. И у меня было давнее желание поставить в нашем театре спектакль по Жванецкому, чтобы это было настоящее драматургическое произведение, без известных эстрадных интонаций Жванецкого, Карцева и Ильченко. К счастью, режиссеру Григорию Дитятковскому это удалось. Этот спектакль - наша гордость, наше достояние, наше настоящее", - сказал корреспонденту ТАСС Виктор Новиков.

По его словам, Михаил Жванецкий в феврале 2017 года с женой и сыном побывал на "Осколках", был впечатлен спектаклем, и у него нашлись благодарные слова и для режиссера, и для каждого актера. С этим спектаклем петербуржцы приезжали на гастроли в Москву, показав "Осколки" на сцене театра "Ленком" и были тепло приняты в столице.

Как сообщили в театре, за неделю до своего ухода Михаил Жванецкий отправил в театр авторские экземпляры своей последней книги "Одесский пароход" (2020) с дарственной надписью. Книги пришли в день его смерти - 6 ноября.