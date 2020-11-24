Гергиев представит в Мариинке премьеру сочинения Родиона Щедрина "Приключения обезьяны"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноября. /ТАСС/. Мировая премьера нового сочинения народного артиста СССР Родиона Щедрина "Приключения обезьяны" прозвучит во вторник в Концертном зале Мариинского театра. Произведение по рассказу Михаила Зощенко представит народный артист России Валерий Гергиев, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"Приключения обезьяны" - новая работа Родиона Щедрина, созданная в 2020 году. Автор обозначил ее жанр как концерт для рассказчика и солирующих инструментов в сопровождении струнного оркестра и чембало. Набор инструментов нетривиальный: труба, валторна, флейта, арфа и ударные. Для такого композитора, как Родион Щедрин - с его умением создать емкий музыкальный характер, ухватить жест, передать индивидуальную интонацию, "Приключения обезьяны" - настоящий кладезь идей", - рассказали в пресс-службе, добавив, что новый опус композитор посвятил своей супруге Майе Плисецкой, любившей этот рассказ Зощенко. Премьера приурочена ко дням празднования 95-летия со дня рождения балерины.

Музыкальное прочтение рассказа Зощенко обещает слушателям множество находок, которыми славится Родион Щедрин. Подспорьем ему была четко выстроенная драматургия рассказа с завязкой, двумя кульминациями, развязкой и эпилогом, контрастное чередование массовых и камерных сцен. Композитор создал музыкальные характеристики героев рассказа. Партию чтеца в "Приключениях обезьяны" исполнит актриса Большого драматического театра имени Георгия Товстоногова Полина Маликова (Толстун).

В программу вечера войдут также "Торжественная увертюра" Щедрина и Четвертый фортепианный концерт Людвига ван Бетховена. Исполнение приурочено к 250-летию со дня рождения композитора. Солистом выступит лауреат XVI Конкурса имени Петра Чайковского японский пианист Мао Фудзита.

До конца ноября Гергиев планирует исполнить "Приключения обезьяны" в Концертном зале "Зарядье".

Родион Щедрин уже многие годы сотрудничает с Мариинским театром, с которым, по признанию композитора, у него сложились по-особому тесные творческие связи. Здесь поставлены почти все его оперы и многие балеты. Среди последних премьер - опера "Лолита". Два оперных сочинения, "Левша" и "Рождественская сказка", композитор создал специально для этого театра по заказу своего друга Гергиева.