Новая "Матрица" и "Дюна" уходят в онлайн: означает ли это смерть кинотеатров?

Студия Warner Bros. объявила о том, что в 2021 году выпустит 17 новых фильмов на стриминговом сервисе HBO Max одновременно с кинотеатрами. Компания отказывается от традиционного кинотеатрального окна в 90 дней, которое позволяло эксклюзивно прокатывать новые фильмы в кино, и таким образом окончательно и бесповоротно меняет устоявшуюся модель проката, существовавшую на протяжении десятков лет. Американские СМИ называют это решение не иначе как революционным. В ноябре Warner Bros. рассказала о том, что их новый фильм "Чудо-женщина: 1984" выпустят одновременно на сервисе компании HBO Max и в кинотеатрах 25 декабря. Релиз картины уже не раз откладывали из-за пандемии, и эта разовая операция всем показалась логичной и понятной в условиях разбушевавшегося коронавируса. Но, видимо, студии окончательно надоело ломать голову над тем, что делать с каждым отдельным крупным проектом, и бесконечно двигать сетку релизов, поэтому она решила просто выпустить все свои картины по модели "Чудо-женщины: 1984".

Описание Кадр из фильма "Чудо-женщина: 1984" © WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC.

Это означает, что онлайн в 2021 году выйдут "Дюна", "Матрица-4", "Отряд самоубийц — 2", "Смертельная битва" (Mortal Kombat), "Годзилла против Конга", "Том и Джерри", приквел "Клана Сопрано" и другие крупные проекты, которые, несомненно, очень ждут кинотеатры, чтобы восстать из мертвых. Однако их воскрешение, судя по всему, откладывается

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По плану Warner Bros. фильмы будут показывать на HBO Max одновременно с кинотеатрами в течение одного месяца, затем их уберут с сервиса, и картины последуют уже привычным путем — постепенно покинут кинотеатры и направятся в iTunes и на DVD, пока снова не вернутся на стриминг. Данное решение позиционируется как "эксклюзивное предложение", действующее только в течение 2021 года. Студия пытается минимизировать свои риски, распределяя дистрибуцию по двум каналам — стримингу и кинотеатрам. Во многом этому решению способствовало желание развивать ее новый онлайн-сервис HBO Max, который запустился в Америке в мае этого года и пока результатами не впечатляет: к конце сентября число его подписчиков достигло 38 млн человек, однако активировали свои аккаунты только 8,6 млн человек. Для сравнения, у сервиса Disney+, который тоже появился на рынке недавно, уже 73,7 млн подписчиков — этого результата Disney планировали достичь только в течение пяти лет после запуска, а в итоге выполнили пятилетку за 11 месяцев. Обе компании намерены конкурировать с Netflix, который пока лидирует на рынке с 73 млн подписчиков в США и почти 200 млн по всему миру.

Описание Здание Warner Bros в Калифорнии © EPA-EFE/ETIENNE LAURENT

Warner Bros. далеко не первый мейджор, который заигрывает с онлайн-релизами в период пандемии. Еще весной студия Universal решила выпустить "Троллей-2" онлайн, игнорируя закрытые кинотеатры, и не прогадала. Хотя последним это, конечно, совсем не понравилось. В итоге компания пошла на мировую и заключила с американскими сетями договор: кинотеатры смогут показывать ее новые фильмы в течение 17 дней перед тем, как она будет размещать их онлайн. Семнадцать дней — это совсем не привычные 90, но, учитывая суровые условия, в которых оказался кинопрокат, это гораздо лучше, чем ничего. Disney в свою очередь выпустили "Мулан" сразу на своем сервисе, хотя в странах, где его еще нет, все осталось по-прежнему — фильм можно было посмотреть в кино. Это привело в яростное отчаяние не только американские кинотеатры. Пандемия ярко продемонстрировала, что даже страны с крепкой системой поддержки национальной киноиндустрии, например Франция, не выживут без Голливуда. При этом Disney предоставляла возможность посмотреть "Мулан" не просто по подписке, но заплатив дополнительно $29, что как минимум в два раза дороже обычного билета в кино. С другой стороны, его можно посмотреть всей семьей. Warner Bros. пока не рассказали, сколько будет стоить просмотр их новых фильмов, а стандартная подписка на HBO Max стоит $15. Для сравнения — за подписку на Netflix в США придется отдать $8,99, а за Disney+ — $7 в месяц.

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В отличие от других мейджоров Warner Bros. во время разгара пандемии долгое время надеялась на кинотеатры. Главным их спасителем считался многомиллионный блокбастер для интеллектуалов "Довод" британского режиссера Кристофера Нолана, который является известным защитником "кинотеатрального опыта" и призывал показывать его новый фильм только в кино. По горькой иронии "Довод" в итоге оказался не спасителем, а чуть ли не убийцей кинотеатров. Картина с общим бюджетом приблизительно в $200 млн собрала $307,4 млн: $45,1 млн в США и $262,2 — в остальном мире, что для такого крупного релиза, мягко говоря, недостаточно. Все были настолько подавлены этими результатами, что студии просто-напросто отменили все премьеры и перенесли их на 2021 год. А Warner Bros. посмотрела на ситуацию с коронавирусом в США (там по-прежнему все очень плохо), проконсультировалась с эпидемиологами, послушала их неутешительные прогнозы и решила сделать ставку на свой новый сервис. Отказываясь от кинотеатрального окна, студия лишает изрядной доли прибыли не только кинотеатры, но и саму себя. Аналитики индустрии уверены, что компании не удастся окупить свои затраты на производство картин (а все они являются главными, высокобюджетными проектами студии) только с помощью HBO Max.

Более того, в данном случае страдают партнеры Warner Bros., режиссеры и продюсеры. С ними, судя по всему, никто не посоветовался, поэтому после объявления этого решения индустрию изрядно лихорадит. В то же время менеджеры студии сохраняют позитивный настрой и утверждают, что кинотеатры по-прежнему будут жить и большинство людей не откажутся от похода в кино в пользу дивана. Все-таки это уникальный опыт, который можно получить только благодаря большому экрану. Однако Warner Bros. подчеркивает, что даже если ситуация с коронавирусом выправится и будет разрешена в 2021 году, компания не откажется от своих планов.

Пока планируется, что эксперимент продлится всего один год, который пока также непредсказуем, как и 2020-ый, поэтому логика студии понятна. В конце концов, никто точно не может сказать, откроются кинотеатры или нет, и безопасность зрителей должна быть в приоритете. Также остаются под вопросом дальнейшие действия других крупных голливудских студий: последуют ли они примеру Warner Bros., предпочтут принимать решение по каждому фильму отдельно или подождут первых результатов эксперимента?

Стоит учитывать, что эти действия рассчитаны только на американский рынок, — компания намерена расширять в 2021 году свой стриминг на Латинскую Америку и Европу, однако политика одновременного релиза будет распространяться только на США. Так что "угрозы" российскому рынку пока нет. Скорее всего, у нас фильмы Warner Bros. будут прокатывать по модели "Чудо-женщины: 1984", то есть по старинке, в кино.