Опера, лекции, санки. Как интересно провести новогодние праздники дома

Узнать что-то новое, посетить спектакль на открытом воздухе, сходить на каток — даже если вы решили сидеть все каникулы дома, вы можете провести их весело и с пользой

Близятся новогодние праздники, но пандемию никто не отменял. Роспотребнадзор рекомендует воздержаться от мероприятий, проходящих в закрытых помещениях, провести праздники дома, в кругу семьи, или же на свежем воздухе, например на даче. Мы собрали несколько идей о том, как можно с пользой и интересом провести эти каникулы (если вам хочется посмотреть и почитать что-то новое, ищите последние премьеры в нашей подборке или, например, ознакомьтесь с интерактивными романами). Поближе познакомиться с Метрополитен-оперой Да, развлечение для ценителей, но на самом деле этот театр делает все, чтобы привлечь к себе самую разную аудиторию. У них, например, есть Instagram, который ведут артисты хора и делают это безумно смешно: показывают видео с репетиций, рассказывают забавные истории из жизни, приоткрывают закулисье. Даже насмотренные критики, бывает, "залипают" на этой страничке в перерывах своего плотного графика.

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А вот сайт МЕТа полностью посвящен труппе. Например, там есть ряд подкастов на самые разные темы, которые иногда звучат очень удивительно, скажем, подкаст, посвященный только оперным ариям. В нем участвуют прославленные вокалисты со всего мира (например Анна Нетребко), которые рассказывают о жемчужинах своего репертуара (согласитесь, кто может сделать это лучше, чем пережившие эту музыку от и до). Еще там есть целый раздел с видео — от простых трейлеров спектаклей до целых записей выступлений. А еще небольшие и несложные лекции (с субтитрами) или видео с комментариями артистов, создателей, искусствоведов. Это отлично помогает легко и непринужденно погрузиться в атмосферу оперного театра, понять, как создаются выступления и чем живут эти люди, узнать что-то новое, даже если вам кажется, что вы уже знаете все. В разделе "Образование" (Education) можно найти разные программы для всех возрастов — от детских до взрослых. Например, вы можете посмотреть вместе оперу, а потом обсудить ее с куратором или артистами. Есть целые гиды, которые по полочкам разложат для вас даже самые сложные, казалось бы, вещи. И пусть вас не пугает иностранный язык. Создатели постарались, чтобы все было максимально доступно для людей из самых разных стран (кстати, это еще будет и хорошим поводом прокачать свой иностранный). Устроить необычную прогулку с МХТ Мобильный художественный театр — лучший способ избежать большого скопления людей в одном помещении и побывать на спектакле, ведь все их спектакли — это променады. Все, что вам нужно, — это телефон и наушники для вашего путешествия. Вы выбираете нужную постановку в специальном приложении, которое можно скачать бесплатно, приезжаете в нужное место и начинаете свою прогулку.

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Один из последних спектаклей команды — "Рас-стаемся", в основе которого два произведения Марины Цветаевой: "Поэма горы" и "Поэма конца". Постановка начинается у выхода со станции метро "Лужники", а заканчивается на смотровой площадке Воробьевых гор. Вместе с поэтом вы проживете ее историю расставания с Константином Родзевичем в Праге и, может быть, побываете в таких закутках парка, куда раньше не забирались. Кроме этого, у МХТ есть спектакль "Рок-Тверская" по одной из центральных улиц Москвы (естественно, под музыку), "Свинарка и пастух" по ВДНХ, "Когда башни были маленькими", который подходит даже для самых юных зрителей, и еще много других постановок на самые разные темы. Если даже вам не хочется куда-то выходить из дома, вы все равно можете посетить спектакли проекта, ведь они создавали их и для вашей квартиры. Например, "Погружение" и "9 движений". Вам даже не нужно будет специально готовиться, а участвовать можно с родными — просто включите аудио через колонку. И кстати, спектакли с маршрутом тоже можно послушать дома — постановка после скачивания останется с вами навсегда. Сходить в музей Многие галереи, даже те, кто это не практиковал ранее, в этом году вынуждены были придумывать разные дистанционные развлечения для зрителей. В первую очередь не стоит забывать о потрясающем проекте Google Arts & Culture — там собраны десятки тысяч коллекций из музеев со всего мира, а ориентироваться там проще простого: можно отфильтровать поиск по эпохам, странам, галереям или любому другому критерию, который вас интересует. Вы не просто можете увидеть любимый шедевр, полюбовавшись им вблизи, но и прочитать справку, написанную искусствоведом для вас. Многие музеи с большим потоком посетителей уже давно используют виртуальные экскурсии. Прогулку-онлайн можно найти в Лувре, в Сикстинской капелле, в Музее Винсента Ван Гога, в Британском музее, где, кстати, собрана одна из самых больших в мире археологических коллекций со всей планеты, из разных эпох. Там есть полноценные экскурсии с гидами, которые отправят вас в такое удивительное путешествие, что вам и не снилось. Изучить что-то новое

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На самом деле для изучения какого-либо нового предмета сейчас даже не нужно специально регистрироваться на каком-то ресурсе. На YouTube, например, можно найти лекции практически на любую тему — от фундаментальных наук типа химии, математики или физики, до новых направлений в духе продюсирования, менеджмента или дизайна. Есть целые тематические каналы, видео самого разного уровня — можно начать погружаться в тему с нуля, а можно подтянуть свои университетские знания. Если же вам хочется систематизировать свое обучение, то обратитесь к таким ресурсам, как Coursera (одна из самых масштабнейших баз лекций в сети от профессоров со всего мира), Нетология (база с лекциями для будущих IT-специалистов, где можно начинать заниматься с любого уровня), Bang Bang Educatio (в этой школе есть курсы на самые разные темы — от кино до бизнеса). Покататься на коньках или на собачьей упряжке Катание на коньках — традиционное зимнее развлечение, которым можно заняться в любом возрасте и в любом составе. В Москве, например, огромное количество парков и других локаций, где открываются места для катания. Один из главных и самых больших — на ВДНХ, с праздничными украшениями, фуд-кортом, где можно согреться горячими напитками или перекусить. Каток работает каждый день (кроме понедельника) до 23 часов. В этом году в связи с пандемией администрация ввела новые правила посещения. Например, билеты можно купить только онлайн, кроме того, попасть на лед можно только через определенный павильон (который будет указан на вашем билете), а потоки посетителей поделены на сеансы — выбрать удобный для себя можно на сайте. Цена посещения — от 150 до 650 рублей.

Такие же меры приняли и на самом красивом катке столицы — на Красной площади. Там в этом году традиционно пройдет ряд мастер-классов для всех желающих. Например, базовым элементам фигурного катания (вращениям, прыжкам, шагам) можно поучиться с чемпионом СССР, призером чемпионатов мира и чемпионом Европы в произвольном катании Юрием Овчинниковым. Чемпион мира по хоккею Алексей Яшин поделится с посетителями своими профессиональными секретами и покажет свои приемы игры, а самые активные и азартные участники могут сыграть в хоккей, находясь в атмосфере праздника и сказки на главной площади страны. С расписанием мастер-классов, а также со всеми правилами посещения катка можно ознакомиться на официальном сайте. Кроме этого, если хочется покататься на лыжах, сноуборде или на тюбинге, это можно сделать, не выезжая далеко за пределы города. Прямо в черте Москвы, например в Крылатском, можно заняться активными видами спорта. На горнолыжном курорте "Лата Трэк" есть четыре склона для катания, подъемники, есть прокат снаряжения, а для тех, кто впервые пробует такие развлечения, есть инструкторы и учебные склоны.