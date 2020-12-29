Включите это немедленно! Семь подкастов для выходных

Сейчас подкасты стали для нас почти что традиционным развлечением (и не только) будней. Хотя еще год назад, начиная писать аналогичную подборку, нужно было объяснить, что это такое и чем же это все-таки отличается от обычных радиопередач. В 2019 году подкастам пророчили рост интереса у российской аудитории, появлялось все больше и больше качественного контента, а многие блогеры, предпочитавшие снимать видео, начали пробовать себя в этом сегменте. Данный контент предназначен для лиц старше 18 лет Согласно статистике, большинство слушает только один подкаст, который, например, заинтересовал их тематикой (кино, музыка, наука или что угодно другое), но есть и те, кто может слушать подкасты рандомно, без подписки, или только отдельные выпуски. ВЦИОМ тоже провел свое исследование: получилось, что радио (с которым так часто сравнивают подкасты) слушает более половины россиян, и это более взрослая аудитория — от 35 до 44 лет.

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За период пандемии интерес к таким каналам только вырос. Подкасты слушают в дороге, за рулем, во время домашних дел, многие говорят, что слушать, например, новости в формате подкастов гораздо интереснее, чем просто читать их в Сети. У российских подкастов есть, конечно, своя специфика и отличия. Например, у нас, в отличие от зарубежного сегмента, еще не так сильно развиты аудиодрамы или аудиосериалы. Совсем недавно стали появляться интересные представители таких жанров. Сейчас в топе "Яндекса" аудиосериал "Ловец сноведений" по роману Дмитрия Глуховского — фантастическая история о мире снов, где главный герой невольно оказывается втянут в захватывающие приключения с троллями, магическими книгами и борьбой между светом и тьмой, конечно. Особой популярностью пользуются образовательные подкасты — от психологии до иностранных языков — и юмористические, особенно, в формате "разговоры на кухне". Один из самых востребованных — "ТЕД на русском", перевод популярных лекций, прозвучавших на конференциях. Там физики, психологи, дизайнеры, основатели крупных компаний рассказывают, наверное, обо всем на свете — от феномена времени до фотографии. А вот в подкасте "Английский по песням" разбирают хиты. С помощью музыки в таком игровом формате легко запоминать новые слова и идиомы, тем более что каждое из них вам объясняют. Конечно, подкасты — это больше развлечение для взрослой аудитории, поэтому еще особо популярны подкасты о сексе и отношениях, например "Не туда", где двое ведущих — Александр Бабицкий и Алексей Романов — разговаривают о занятии любовью с мужской точки зрения, обсуждая иногда весьма пикантные детали. Делают они это довольно харизматично и с юмором, так что аудитория у шоу только растет. Если вы раньше никогда не обращали внимания на подкасты, то новогодние праздники могут стать отличной возможностью восполнить этот пробел — мы собрали для вас несколько необычных каналов. Крупным планом Совсем молодой подкаст о кино (он запустился в августе этого года), его ведут редактор "Кинопоиска" Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов. Ведущие разбирают новинки проката, советуют, что нового посмотреть, ну и в силу своей профессии и необычного взгляда на индустрию могут иногда открыть вам неожиданные стороны просмотренного фильма. Но премьеры — это не единственное, что можно найти на канале. Если вам хочется больше погрузиться в историю кинематографа, послушайте выпуски про классику, например про "Психо" Альфреда Хичкока или "Бегущего по лезвию" Ридли Скотта.

Недавно у команды вышел новогодний выпуск, где ведущие подводят итоги киномира 2020 года. Вспомните все важные фильмы, которые вы могли пропустить или на которые вы не обращали внимание. Кроме того, Коршунов, например, отлично расскажет вам, как сказалась пандемия на индустрии, если вам было интересно, но не до этого. В своем репертуаре Один из самых интересных и молодых театральных подкастов — его ведут актриса Варвара Шмыкова и критик Павел Руднев. Главная цель — разобраться в том, что же такое современный театр, поэтому и гости выпусков — это те, кто стоят в авангарде этого искусства.

Например, Федор Елютин и Евгения Петровская рассказывают о том, кто такие театральные продюсеры и что сложного в их профессии. В одном из последних выпусков Варвара делится историями из своего театрального студенчества — о том, как она поступала и как училась. Если у вас есть стереотипы о современном театре, то их спешит разрушить один из главных режиссеров современности Виктор Рыжаков Куинджи охрип Образовательный подкаст о художниках — одних из самых загадочных представителей человечества. Наверное, вокруг каждой знаменитой фамилии витает тысяча мифов и легенд, которые спешит развенчать редакция подкаста. Например, в выпуске о Михаиле Врубеле авторы разбирают мистический мир сказок художника, его демонов и ангелов. Многие любители живописи говорят о какой-то необычной, потусторонней силе его работ. С чем это связано и так ли это — узнать можно в этом подкасте.

Недавно выпуском о противостоянии Казимира Малевича и Владимира Татлина завершился первый сезон "Куинджи охрип", а значит, скоро нас ожидает второй, где будет еще больше необычных фактов и историй. В переговорке Выпуски выходят раз в две недели, ведущий — Николай Овчинников — считает, что самый лучший способ чему-то научиться, это спросить об этом у умного человека. Поэтому он приглашает в свою студию представителей креативной индустрии, чтобы обсудить необычные кейсы и случаи из жизни, трудности, с которыми им пришлось столкнуться. Например, не так давно вместе с основателем агентства Slava Денисом Лапшиновым они обсуждали современные профессии и новые технологии, а с создателем и руководителем школы "Икра" Василием Лебедевым — о новой методике в сфере рекламы, которую он придумал и применяет.

Если вы еще не совсем поняли, чем хорош этот подкаст, то специально для вас вышел новогодний выпуск, который поможет вам во всем разобраться. Там Овчинников собрал всех своих гостей, что участвовали у него ранее, чтобы подвести своеобразные итоги за год. Например, Марина Норина, рекламный сценарист и креативный директор, рассказывает, как посмотрела свежим взглядом на обучение студентов. Ника Можайцева, креатор, копирайтер и практик коммуникативных стратегий, — что наконец смогла заняться тем, что откладывала в дальний ящик, — большими исследованиями, написать несколько книг. Для них это был по-своему сложный год, но позитивное мышление и креативность помогает страждущим находить выходы из самых отчаянных ситуаций. Это очень позитивный и жизнеутверждающий подкаст, ведь несмотря на то, что привычный образ жизни канул в Лету, больше нет путешествий, а все мы вынужденно стали интровертами, некоторые люди сумели сосредоточиться на том, что для них важно. Живи там хорошо Это подкаст двух журналисток из Москвы. Даша Полыгаева переехала в Дубай, а Даша Жук — в Шанхай, свою передачу они называют реалити-сериал, и он, на самом деле, о довольно предсказуемых вещах: сложностях эмиграции и жизни в новой стране, трудностях перевода, о том, как искать работу, и конечно, ностальгии по России. Девушки обсуждают стереотипы об иностранцах в разных частях света, о том, как как местные относятся к приезжим, и о многом другом, попутно рассказывая интересные истории из жизни.

В одном из выпусков, например, гостья — журналистка Алена Королева — рассказывает о переезде в Польшу, как она выбирала город. А вот Света Шведина удивительно искренне рассказывает о жизни в Сан-Франциско, страхах, которые преследуют каждого человека в момент переезда, и как на новом месте она пыталась найти себя — именно оказавшись в такой ситуации, Света поняла, что только дело, которым она занимается с любовью и интересом, поможет ей. В своем последнем выпуске, тоже новогоднем, девушки вспоминают все неожиданности года, которые случились, и как они справлялись со всеми трудностями. В этом эпизоде есть и сюрприз — специально для своих слушателей они составили рождественское меню, которое Даша Жук придумала для своего мужа-немца. Супруги обсуждают разницу между праздничными столами разных стран на английском языке, смеются, попутно рассказывая о новогодних традициях. Иммигранткаст Еще один подкаст о жизни за границей от Александра Савина (Лондон), Сергея Короля (Берлин) и Артура Пайкина (Восточный Лондон). Редакция приглашает гостей со всего мира — Сингапур, Тель-Авив, Филадельфия, Вашингтон, Бухарест — и обсуждает с ними самые разные темы. Это может быть что-то глобальное (от вопросов миграции и отношения к приезжим) до простых бытовых вещей (например видеоигры, кино и все что угодно). У них есть и совершенно необычные выпуски, например, когда один из ведущих плывет на лодке до Восточного Лондона, рассказывая обо всем, что происходит вокруг (вплоть до вызова электрика на борт).

Я боюсь Может быть, не совсем новогодний подкаст о страхах. Последний выпуск посвящен детским страхам. У многих из нас в детстве было что-то, что вселяло ужас, — от байки о Пиковой Даме, случайно услышанной в детском лагере, до маньяка из соседнего подъезда.