Документалка Эдгара Райта и драма с Тессой Томпсон: cамые интригующие фильмы "Сандэнса"

В отличие от ведущих европейских фестивалей, которые либо мучительно пытались решить, проводиться им или нет (привет, Канны), либо просто проводились (Венеция, Сан-Себастьян), "Сандэнс" еще летом объявил, что будет проходить онлайн. Показы в некоторых кинотеатрах, причем не только в Юте, но по всей стране, все-таки будут, но журналистов настоятельно попросили никуда не приезжать и смотреть фильмы дома.

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Особенность "Сандэнса" состоит в том, что здесь нет какой-то устоявшейся, общей для всех программы и очевидных фаворитов. Так, в тех же Каннах или Венеции, например, есть основная программа и несколько параллельных, поэтому все смотрят примерно одно и то же. На "Сандэнсе" же все картины разбросаны по равнозначным секциям, и любая из них может оказаться хорошей. Обычно расписания участников фестиваля не совпадают, и каждый ждет от него чего-то своего. Поэтому говорить о том, что мы отобрали "самые ожидаемые фильмы" "Сандэнса", было бы неправильно. Их ждем конкретно мы, но не факт, что ждут другие. Хотя кажется, что их описание и подача должны заинтересовать многих. В этом году из-за нового формата программа была сокращена — в нее вошли 72 полнометражные картины из 29 стран, при этом 38 из них — дебюты. Громких имен будет немного, зато действительно любопытных дебютов — достаточно. И в этом нет ничего плохого. В конце концов когда-то и Стивен Содерберг, и Квентин Тарантино, и Джим Джармуш были дебютантами, и начинали они именно на "Сандэнсе". "Братья Спаркс" Дебютный документальный фильм от режиссера "Типа крутых легавых" и "Скотта Пилигрима против всех" Эдгара Райта кураторы "Сандэнса" назвали не иначе как "настоящим наслаждением". Райт рассказывает о "любимой группе вашей любимой группы, которую вы скоро тоже полюбите". По заверениям режиссера, даже если вы никогда не слышали о Sparks, они тем или иным образом повлияли на музыку, которая вам нравится. Группа, основанная братьями Роном и Расселом Маэлами, существовала на заднем плане важнейших культурных событий последние 50 лет и записала 25 студийных альбомов. Остроумная документалка Райта — их шанс выйти из разряда культовых музыкантов и обрести широкую популярность. "Переход"

Описание Кадр из фильма "Переход" © Edu Grau/ Courtesy of Sundance Institute

Еще один дебют, на этот раз актрисы Ребекки Холл, снимавшейся у Кристофера Нолана и Вуди Аллена, посвящен американскому расизму. Фильм основан на книге чернокожей писательницы Неллы Ларсен, представительницы так называемого Гарлемского ренессанса. Звезда "Тора: Рагнарека" Тесса Томпсон играет утонченную и обеспеченную Ирен Рэдфилд в Америке 20-х годов. Однажды она заходит в чайную изысканного отеля в Нью-Йорке и замечает блондинку, которая не сводит с нее глаз. Ирен хочет убежать, но Кендри (Рут Негга) оказывается проворнее. Цвет кожи обеих женщин достаточно светлый, чтобы они могли выдать себя за белых, но каждая выбирает свой путь, и новое знакомство угрожает их упорядоченной жизни. По словам фестиваля, "Переход" — это элегантный психологический триллер об одержимости, репрессии и самообмане. "Один на дорожку"

Описание Кадр из фильма "Один на дорожку" © Courtesy of Sundance Institute

Режиссер азиатского хита "Плохой гений" Наттавут Пунпирийа снял обаятельное роуд-муви о мужской дружбе и примирении с прошлым под чутким руководством легендарного Вонга Кар-Вайя. Босс работает бартендером в модном баре в Нью-Йорке, и очередь из девушек, которые ждут окончания его смены, никогда не иссякает. Однажды с ним связывается его старый друг Ауд из Бангкока и говорит, что умирает. Босс возвращается домой и отправляется вместе с умирающим Аудом в путешествие по Таиланду и по собственной памяти. В духе Билла Мюррея из "Сломанных цветов" они возвращают позабытые вещи бывшим Ауда, и, к удивлению Босса, для него тоже находится одна вещица, которая ставит дружбу двух мужчин под сомнение. Фильм Пунпирийи сулит все, что можно ждать от роуд-муви в Таиланде: приключения, ностальгию, радость вперемешку с печалью, а еще много аппетитных коктейлей. "Розовое облако"

Описание Кадр из фильма "Розовое облако" © Courtesy of Sundance Institute

Дебютантка из Бразилии Лули Жербазе, на первый взгляд, сняла фильм на очень актуальную тему — изоляции. Однако, по словам режиссера, идея картины родилась задолго до пандемии, и в ней Жербазе хотела поговорить не столько об изоляции, сколько о репродуктивных правах женщин. Джиованна и Яго встречаются на вечеринке, и между ними возникает искра. Правда, молодые люди даже не представляют, какое испытание предстоит их только что завязавшимся отношениям. Из-за смертоносного облака, которое неожиданно накрывает город, им приходится вместе искать укрытие. Проходят месяцы, вся планета находится на карантине, а Джиованна и Яго — наедине друг с другом. Изоляция сужает когда-то большой и яркий мир до одного человека, и героям приходится столкнуться с самими собой. "Человеческий фактор"

Описание Кадр из фильма "Человеческий фактор" © Klemens Hufnagl/Courtesy of Sundance Institute

Психологический триллер режиссера Ронни Трокера явно вдохновлен "Форс-мажором" каннского лауреата Рубена Эстлунда. Режиссер препарирует европейский средний класс и не находит в нем ничего привлекательного. Франко-немецкая пара Нины и Яна сбегает от городской суеты и работы в рекламном агентстве в домик на побережье, прихватив с собой детей. Однако идиллического отдыха у них не получается: на дом нападают грабители, что сначала объединяет всю семью. Когда полиция постепенно начинает выяснять детали, становится очевидным, что домочадцы явно не говорят друг другу всю правду. Кто же они на самом деле — близкие люди или незнакомцы, живущие под одной крышей? "Как это закончится"

Описание Кадр из фильма "Как это закончится" © Daryl Wein/Courtesy of Sundance Institute

Режиссеры Зои Листер-Джонс и Дэрил Вейн — не новички на "Сандэнсе" и уже не в первый раз работают вместе. На этот раз они сняли апокалиптическую комедию о вечеринке перед концом света, которая, надеюсь, будет не хуже прошлогоднего хита фестиваля "Зависнуть в Палм-Спрингс" с Энди Сэмбергом и Кристин Милиоти. Главная героиня Лиза, в исполнении самой Листер-Джонс, собирается устроить вечеринку как раз перед тем, как гигантский астероид должен упасть на Землю и полностью ее уничтожить. Организация праздников никогда не была легкой задачей даже в обычные времена, а перед апокалипсисом становится и вовсе невыполнимой. Лизу преследует неудача за неудачей, и в итоге ей приходится отправиться пешком через весь Лос-Анджелес в компании своей острой на язык сестры, чтобы обрести мир с собой и найти компанию на конец света. "Сандэнс" отмечает, что фильм лучится "оптимистичным нигилизмом", в котором мы все так нуждаемся в эти непростые времена. R#J

Описание Кадр из фильма "R#J" © Charles Murphy/Courtesy of Sundance Institute

Тимур Бекмамбетов продолжает продвигать изобретенный им самим жанр screenlife, где все действие фильма происходит на экранах гаджетов. Если учесть, что в условиях пандемии практически вся жизнь ушла в онлайн, то Бекмамбетов стал настоящим визионером, предугадав главный тренд нашего времени. На "Сандэнсе" он спродюсировал полнометражный дебют Кэрри Уильямса, которого многие считают одним из самых многообещающих молодых режиссеров. С помощь нового жанра screenlife они переосмыслили старую как мир историю любви о Ромео и Джульетте. Подобно экранизации База Лурмана Уильямс оставляет шекспировский текст нетронутым, но переносит действие в наши дни и, так же как и в нашумевших в России "Бриджертонах", отдает главные роли не белокожим артистам. В целом подобная практика существует уже давно, но в смешении с необычной подачей она делает R#J настоящим гимном современности. "Мэйдей"

Описание Кадр из фильма "Мэйдей" © Tjaša Kalkan/Courtesy of Sundance Institute

Еще одна многообещающая дебютантка, писательница и режиссер Карен Синорре создала феминистическую антиутопию, которая, по сути, задает вопрос: "В чем сила, сестра?" Девушка Ана (Грейс Ван Паттен) мистическим образом переносится в таинственный мир, где группа женщин-солдат под предводительством Марши (Мия Гот) находится в состоянии постоянной войны. Они берут Ану под свое крыло и создают из нее настоящего солдата. Героиня как будто бы обретает настоящую свободу, однако со временем она начинает сомневаться, что настолько кровожадна, как хочет думать. "Мэйдей" читается как прозрачная метафора современного феминизма, и, конечно, очень любопытно, что Синорре думает на этот счет. "Миша и волки"

Описание Кадр из фильма "Миша и волки" © Courtesy of Sundance Institute

Опытный документалист Сэм Хобкинсон представляет настоящий детективный триллер про современную Маугли, а точнее, ее разоблачение. Маленькая сирота переживает холокост, скрывшись от нацистов в лесу и найдя дом в семье волков. Позже эта девочка, Миша Дефонеска, опубликовала свои мемуары под названием "Выжить с волками", ставшие настоящим бестселлером и переведенные на 18 языков. Невероятная история настолько неправдоподобна, что действительно могла произойти в реальной жизни. Но произошла ли? Режиссер отправляет нас в настоящее детективное путешествие, где за каждым поворотом скрывается какое-то новое откровение, а разгадки ведут к новым вопросам. "Сандэнс" обещает нам эмоциональные горки, подобно прошлогоднему отличному документальному фильму "Художница и вор". "Укрощая сад"

Описание Кадр из фильма "Укрощая сад" © Courtesy of Sundance Institute