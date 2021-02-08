Мариинский театр покажет оперу "Лолита" на "Золотой маске" в Москве

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Мариинский театр представит в понедельник оперу Родиона Щедрина "Лолита" в рамках конкурсной программы XXVII фестиваля "Золотая маска" в Москве. Показ спектакля состоится на Исторической сцене Большого театра, за дирижерский пульт встанет Валерий Гергиев, сообщили ТАСС в пресс-службе "Золотой маски".

"Конкурсную программу XXVII фестиваля "Золотая маска" открыла 20 января опера "Дидона и Эней" в постановке Большого театра. "Лолита" Мариинского театра продолжит конкурсную эстафету и станет первым спектаклем-номинантом, который "Золотая маска" привезла в Москву в 2021 году", - сказала представитель пресс-службы.

Она отметила, что номинантами премии в этом году стали 56 спектаклей и более 170 деятелей театра. "Так, "Лолита" выдвинута на премию "Золотая маска" в номинациях: "Лучший спектакль в опере", "Лучшая женская роль в опере" (Пелагея Куренная), "Лучшая мужская роль опере" (Александр Михайлов и Петр Соколов)", - перечислила собеседница агентства.

Свой комментарии по данному поводу дала генеральный директор "Золотой маски" Мария Ревякина. "Номинанты Национальной театральной премии были объявлены чуть больше двух месяцев назад, но при этом фестиваль 2021 года пройдет в традиционное для "Золотой маски" время - с февраля по апрель", - уточнила Ревякина. "Несмотря на то, что вся подготовка и планирование шли в более сжатые сроки, чем обычно, нам удалось организовать приезд Мариинского театра в Москву, хотя репертуар театра и его поездки расписаны надолго вперед. В итоге опера "Лолита" Родиона Щедрина пройдет на Исторической сцене Большого театра - к безусловной радости зрителей", - заявила гендиректор "Золотой маски".

По ее словам, "кажется невероятно важным и символичным, что показ спектаклей-номинантов "Золотой маски" из других городов открывается этой масштабной, визуально насыщенной и яркой постановкой". "Роман Набокова "Лолита", сложный и трагический сам по себе, здесь переведен на язык музыкального сочинения, что невероятно и под силу только гению Щедрина", - оценила Ревякина.

О спектакле

Согласно официальному досье, опера Родиона Щедрина "Лолита" впервые была показана на сцене Пражского Национального театра в 2019 году. Премьера в Мариинском театре состоялась 13 февраля 2020 года. Музыкальным руководителем и дирижером стал Валерий Гергиев. Постановку осуществила режиссер из Словакии Слава Даубнерова.

Как отметила в своем отзыве о спектакле режиссер Слава Даубнерова, "роман Набокова - это шедевр, опера Родиона Щедрина, написанная по нему, - тоже шедевр". "Это очень тревожная, беспокоящая тема, но искусство должно быть беспокоящим, оно должно возбуждать и задавать вопросы", - считает режиссер.

"У Набокова совершенно фантастический язык, и если бы автор подсознательно не симпатизировал Гумберту, мы бы, наверное, не стали читать этот роман", - предположила режиссер. "В опере главный язык - музыка, и Родион Константинович создал совершенно замечательное произведение", - убеждена она. "Симпатия к Гумберту здесь тоже имеет место, но для меня главным персонажем этой истории является Лолита, и мне было важно показать происходящее ее глазами. Существуют различные интерпретации этого образа. Часто говорится о том, что Лолита сама соблазнила Гумберта, но моя постановка решена иначе. Взрослый мужчина несет ответственность за эту ситуацию, а не 12-летняя девочка, которая к тому же выросла без отца. Это еще одна важная линия, которую я хотела подчеркнуть", - изложила свою концепцию постановщик спектакля.

Свое мнение об опере "Лолита" высказал и художественный руководитель - директор Мариинского театра Валерий Гергиев. "Набоков - почитаемая фигура, но мы не так часто видим его творчество на оперных сценах", - отметил маэстро. По его словам, "Лолита" - это уникальный случай, который объединил двух творцов, Владимира Набокова и Родиона Щедрина". "В этом произведении принято искать что-то темное, демоническое, - продолжил он. - Мне же хотелось углубиться в поисках красоты, заложенной в партитуре. В этой музыке много светлых моментов, которые проявляются и в спектакле. В нем отражены трагические, но одновременно глубочайшие психологические искания русского театра, русской литературы и русской музыки".

Как утверждает Гергиев, в Мариинском театре считают своим долгом чтить великих русских композиторов. "Исполняя сочинения XIX, XX, XXI веков, мы показываем богатство русского оперного наследия, важнейшее место в котором занимает творчество Родиона Щедрина", - заявил маэстро.

В пресс-службе "Золотой маски" напомнили, что в номинации "Лучший спектакль в опере" помимо спектакля "Лолита" Мариинского театра экспертными советами также были выдвинуты постановки "Дидона и Эней" и "Садко" Большого театра, "Жестокие дети" Детского музыкального театра им. Н. Сац, "Книга Серафима" и "Октавия. Трепанация" Электротеатра "Станиславский", "Похождения повесы" Музыкального театра им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко.

О премии

"Золотая маска" учреждена в 1993 году как профессиональная премия за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта, мюзикл, театр кукол). Лауреаты премии определяются на ежегодном фестивале спектаклей-номинантов, который проходит при поддержке Фонда президентских грантов, Министерства культуры РФ, правительства Москвы. Учредитель премии - Союз театральных деятелей РФ.

27-й Фестиваль "Золотая маска" традиционно пройдет в Москве с февраля по апрель 2021 года. Церемония вручения премии "Золотая маска" запланирована на 22 апреля в Концертном зале "Зарядье".