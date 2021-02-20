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Умер Андрей Мягков

Прощание с Андреем Мягковым пройдет в МХТ им. Чехова

Артиста похоронят на Троекуровском кладбище

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Прощание с народным артистом РСФСР Андреем Мягковым состоится в субботу на сцене Московского Художественного театра им. А. П. Чехова. Об этом сообщается на сайте театра.

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Биография Андрея Мягкова

"В 10:00 начнется гражданская панихида в МХТ имени А. П. Чехова (Камергерский переулок, 3), после нее - отпевание в Храме Воскресения Словущего на Успенском вражке (Брюсов переулок, 15/2,с3)", - говорится в сообщении. Мягков будет похоронен на Троекуровском кладбище Москвы.

Соболезнования семье и близким артиста выразили многие государственные и общественные деятели, коллеги артиста по театральному цеху и киноработам. Режиссер Дмитрий Астрахан отметил, что Мягков, несмотря на большую известность, был очень скромным, приятным человеком, работающим на общее дело. А режиссер Никита Михалков подчеркнул, что артист был настоящим мастером, чья внешность позволяла ему стать на экране любым, он одинаково убедительно воплощал совершенно разные образы.

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РоссияМягков, Андрей ВасильевичУмер Андрей Мягков
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