В Москве открывается выставка "Русские маяки"

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Выставка в рамках национального мультимедийного проекта "Русские маяки" открывается в пятницу в "Есенин-центре" в Москве. Проект посвящен актеру Василию Лановому, артисту балета Владимиру Васильеву, путешественнику Федору Конюхову и другим деятелям.

"Русские маяки" - это синтез современной поэзии, оригинальной музыки, светописи и графики, в которую вписаны выразительные и очень искренние портреты героев проекта, выполненные известным фотографом Марком Назаровым. Все это создает уникальную атмосферу, в которую погружается наш зритель", - сообщили в пресс-службе проекта.

Проект посвящен тем, кто своим трудом, талантом и достижениями вдохновляет большое количество людей. "Стоит только по-настоящему открыть свои глаза, настроить душу на нужный лад, и мы сразу увидим среди людей тех, кто светится особым светом, несет этот свет и делится им с другими. Они и есть "Русские маяки", - говорит автор проекта Влад Маленко, чьи слова приводятся в сообщении.

Среди героев выставки - народный артист СССР Василий Лановой, которого не стало 28 января этого года, а также артист балета Владимир Васильев, военно-морской летчик Иван Бохонко, хоккеист Игорь Ларионов, путешественник Федор Конюхов, летчик-космонавт Александр Александров и другие деятели.

Национальный проект "Русские маяки" осуществляется при поддержке фонда Президентских грантов, Пушкинского союза, Московского государственного музея Сергея Есенина.