Покрас Лампас продал фото своей работы в виде виртуального актива за $28,4 тыс.

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Российский художник-каллиграф Покрас Лампас продал фотографию проекции своей работы на Чиркейскую ГЭС на Северном Кавказе в виде виртуального актива - невзаимозаменяемого токена (NFT) - на онлайн-аукционе Foundation. Сумма продажи составила 16 этер (криптовалюта Ethereum), или около $28,4 тыс., сообщается на сайте площадки.

Летящего кота с телом из печенья продали в виде NFT-токена за $580 тыс.

Летящего кота с телом из печенья продали в виде NFT-токена за $580 тыс. Что происходит?

"Хотел сделать свой первый NFTs дроп символичным, поэтому выбрал проекцию своего полотна на Чиркейскую ГЭС, крупнейшую гидроэлектростанцию на Северном Кавказе, - написал художник на своей странице в Instagram. - Работа, оригинал которой написан на холсте, оцифрован и скорректирован для проекции, после спроецирован на физический объект, снова оцифрован и в итоге продается в виде виртуального токена за этериум, на производство которого тратится та самая электроэнергия".

Российский художник считает, что такой формат позволяет поддерживать авторские проекты и диверсифицировать работу не только с галереями, но и брендами.

Токены NFT используются для приобретения или передачи прав на ту или иную виртуальную собственность. 3 марта блокчейн-компания Injective Protocol "конвертировала" в виртуальный актив картину известного британского уличного художника Бэнкси, уничтожив ее в одном из переулков нью-йоркского района Бруклин. Речь идет о черно-белой работе Бэнкси под названием "Morons (White)", приобретенной в январе Injective Protocol в одной из галерей Нью-Йорка за $95 тыс.