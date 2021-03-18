Путин: новые культурные центры позволят не держать в запасниках многие предметы искусства

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Строительство в регионах России многопрофильных центров культурного развития позволит не держать в запасниках многие произведения искусства из коллекций крупнейших музеев. Такое мнение высказал в четверг президент Владимир Путин на встрече по видеосвязи с общественностью Крыма.

Он отметил, что планируемое открытие в конце 2023 года четырех новых центров культурного развития во Владивостоке, Калининграде, Кемерове и Севастополе будет очень важным событием. При этом президент подчеркнул, что это должны быть "не просто красиво построенные архитектурные сооружения", а духовные центры роста и новые очаги российской многонациональной культуры.

"Очень важно, чтобы люди, где бы они ни проживали, чувствовали, что они являются частью огромной страны и частью ее культуры, чтобы они могли дать своим детям возможность заняться хореографией, пением, музыкой", - сказал Путин. По его словам, важно, чтобы люди могли, не выезжая в Москву или Санкт-Петербург, посетить выставки Эрмитажа, Третьяковской галереи, Русского музея и других крупнейших музейных комплексов страны. "В запасниках там свыше 80% подчас лежит произведений искусства. Так зачем им лежать в запасниках? Лучше создавать новые площадки, где люди могут на это посмотреть, насладиться этим искусством", - заметил президент.

При этом глава государства обратил внимание, что работа по поддержке культуры в РФ не ограничивается строительством четырех центров культурного развития. В рамках профильного нацпроекта в регионах будут создаваться еще 39 многопрофильных центров, а в 5 тыс. имеющихся учреждениях культуры планируется обновить технику и оборудование, провести ремонт.

Путин также поддержал идею масштабировать успешные образовательные и творческие инициативы культурных учреждений Крыма в других регионах РФ.

Молодежные фестивали

Культурные программы в Крыму, подобные международному музыкальному фестивалю "Дорога на Ялту", в рамках которого участниками исполняются песни военных лет, будут продолжать получать поддержку, сказал президент.

"Это сохранение памяти о героическом прошлом нашей страны, нашей Родины, нашего народа. Это то, что делает нас единым народом. Без всякого сомнения, мы и дальше будем поддерживать подобные начинания, фестивали, культурные программы. Уверен, что гостей, в том числе из заграницы, будет все больше и больше", - сказал Путин.

Во время встречи координатор волонтерского корпуса "Дороги на Ялту" Полина Болбочан рассказала, что на участие в финальном гала-концерте фестиваля, который запланирован на 1 мая, подано 305 заявок из 43 стран мира. Болбочан пригласила президента посетить фестиваль.

"Я со своей стороны постараюсь воспользоваться вашим приглашением и тоже посмотреть, как это происходит в жизни", - ответил Путин.