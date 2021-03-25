Лондонский суд отказался рассматривать апелляцию Джонни Деппа по делу о клевете

ЛОНДОН, 25 марта. /ТАСС/. Апелляционный суд Англии и Уэльса в четверг отказал голливудскому актеру Джонни Деппу в праве оспорить решение Высокого суда Лондона, ранее отклонившего его иск против таблоида The Sun. Депп обвиняет издание в клевете, так как оно утверждало, что артист избивал свою бывшую жену - актрису Эмбер Херд.

"Мы отказываемся удовлетворить прошение господина Деппа о принятии к рассмотрению новых свидетельств в пользу его апелляции и считаем, что данная апелляция не может оказаться успешной, а иных убедительных причин для ее рассмотрения нет", - отметил судья Николас Андерхилл, выдержки из заявления которого приводит телеканал Sky News. Представители актера пока не комментируют принятое решение.

Адвокаты Деппа настаивали на апелляции, обращая внимание судей на тот факт, что Херд не сдержала своего обещания передать на благотворительность все $7 млн, полученные после развода с Деппом в 2017 году. Однако в Апелляционном суде посчитали, что данное обстоятельство едва ли повлияло бы на вынесенное в ноябре прошлого года решение лондонского Высокого суда.

Депп подал в суд на издательский дом News Group Publishers, выпускающий таблоид The Sun, и журналиста этой газеты Дэна Вуттона из-за опубликованной в 2018 году статьи, в которой говорилось о том, что артист совершал многочисленные акты физического насилия в отношении Херд. Во время слушаний, проходивших летом прошлого года в Лондоне, в суде присутствовали как 57-летний Депп, так и 34-летняя Херд. Они приходили на заседания раздельно, чтобы не столкнуться друг с другом и не спровоцировать скандал. Весь судебный процесс сопровождался взаимными обвинениями сторон и обсуждением скандальных подробностей совместной жизни голливудских звезд.

По итогам разбирательства суд пришел к выводу, что 12 из 14 эпизодов домашнего насилия, о которых сообщала Херд, действительно имели место и утверждения The Sun нельзя считать клеветническими. Вскоре после этого Депп заявил, что его попросили отказаться от роли темного волшебника Геллерта Грин-де-Вальда в фильме "Фантастические твари и где они обитают - 3". Депп покинул проект, а на роль главного злодея киносаги был утвержден датчанин Мадс Миккельсен.