В Белоруссии прокомментировали отстранение от Евровидения

МИНСК, 27 марта. /ТАСС/. Председатель Белтелерадиокомпании, которая является членом Европейского вещательного союза (ЕВС), Иван Эйсмонт назвал решение организаторов Евровидения об отстранении Белоруссии от участия в конкурсе политически мотивированным.

"Решение о нашей дисквалификации политически мотивировано, чего так не любит (мы-то знаем, что любит) Европейский союз. Мы состоим в ЕВС, в нем и будем, я думаю, состоять. На них просто надавили политики и хейтеры в социальных сетях", - сказал он в комментарии, опубликованном в пятницу на сайте телеканала ОНТ.

Эйсмонт отметил, что к данной ситуации причастны "белорусские невероятные [оппозиция] и диаспора, которые даже подготовили шаблоны комментариев для соцсетей международных организаций". "Группа "Галасы ЗМеста" вошла в историю, и, на мой взгляд, Беларусь выиграла это Евровидение", - отметил Эйсмонт.

Организаторы Евровидения ранее заявили, что вновь представленная Белоруссией песня не соответствует правилам, поэтому страна не будет участвовать в конкурсе. 11 марта Европейский вещательный союз не принял композицию от Белоруссии из-за политического подтекста и попросил ее заменить, в противном случае группе грозило снятие с конкурса. 21 марта стало известно, что группа "Галасы ЗМеста" подготовила две новые песни для Евровидения.