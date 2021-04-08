Choose your fighter: как серия случайностей привела к созданию Mortal Kombat

Несмотря на то, что игра Mortal Kombat спустя почти 20 лет после запуска живее всех живых и явно не намерена останавливаться на достигнутом, ее возникновение — это серия случайностей, которые в итоге привели к революции в мире видеоигр. В середине 80-х американская игровая индустрия переживала не лучшие времена: залы с игровыми автоматами все еще пользовались популярностью среди молодежи, но плохое качество большинства производимых игр и появление персональных компьютеров грозили индустрии полным исчезновением. Однако она не готова была сдаваться просто так. Тем более что тогда еще не иссякли молодые энтузиасты, искренне увлеченные дизайном игр. Среди них — Юджин Джарвис, автор одной из самых популярных американских аркадных игр в истории Defender, заработавший практически божественный статус среди геймеров. Именно те самые геймеры-фанаты и энтузиасты стали работать под его началом в компании Midway и создали игры, которые изменят индустрию навсегда.

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Одной из их новаций стала игра NARC — предельно реалистичная стрелялка, не стесняющаяся графического насилия. В отличие от других игр, где действие происходило в необычных или просто-напросто условных локациях, NARC проходила на улицах города, а ее главной целью была поимка наркодилеров и террористов. Все это сопровождалось взрывами голов, оторванными конечностями и лужами крови — такого игровые автоматы еще не видели. Но команда Midway на этом не останавливалась. Она хотела достичь максимальной реалистичности и первая начала переносить реальных актеров, движения которых записывали на видеокамеру, на экраны компьютеров. С этой технологией они отправились еще к одному новатору, Джеймсу Кэмерону, который как раз приступил к съемкам продолжения легендарного "Терминатора". Режиссер оказался настолько в восторге от находки разработчиков, что предоставил Midway все нужное для создания игры по фильму, а актеры приняли самое активное участие в съемках. В итоге геймеры по всей стране получили возможность самим пережить все события фильма и поиграть за настоящую Сару Коннор, стреляя в Роберта Патрика в роли T-1000. Единственным, кого пришлось заменить, был Арнольд Шварценеггер, слишком звездный и серьезный для каких-то видеоигр. За австрийского актера в игре снялся его дублер.

Все эти нововведения послужили базой для Mortal Kombat, хотя не будет преувеличением сказать, что ее создание — чистая случайность и продукт фантазии кучки энтузиастов, готовых днем и ночью работать в подвале за обычную зарплату ради идеи

В начале 90-х Джарвис ушел из Midway, но его старая команда осталась. Это вообще было странное время для игровых автоматов — их все больше выдавливали с рынка домашние приставки и персональные компьютеры, а интересных идей для новых игр было все меньше. При этом на протяжении 70–80-х в кино c легкой подачи Брюса Ли процветали фильмы про восточные боевые искусства. Ниндзя заполонили кинотеатры, а суровые мужчины типа Чака Норриса, Жан-Клода Ван Дамма и Стивена Сигала построили карьеру на непритязательных в плане сюжета и актерской игры, но зрелищных боевиках. Тогда у команды разработчиков Midway родилась идея сделать игру по мотивам фильма "Универсальный солдат", который скоро должен был выйти на экраны, и пригласить поучаствовать в съемках Жан-Клода Ван Дамма. Но тот, как и Шварценеггер, оказался слишком прекрасен для видеоигр, и проект так и не запустили. В итоге компания оказалась без нового хита на руках, а в графике релизов образовалась дыра, которую надо было заполнить. Разработчики предложили продолжить делать игру без Ван Дамма и получили примерно такой ответ от руководства: "Делайте что хотите, только не отсвечивайте".

Это было идеальным заданием для Эда Буна (разработка), Джона Тобиаса (история и дизайн), Джона Вогеля (графика) и Дэна Фордена (звуковой дизайн). Они заперлись в подвале и дали волю фантазии без какого-либо надзора. Для разработки героев и пластики они пригласили мастера боевых искусств Карлоса Песину. У команды не было ни нормального места для работы, ни оборудования. Они одолжили камеру у кого-то из родителей, наспех расчистили от хлама место для съемок в подвале и приступили к творчеству. В ход шли любые референсы: фильм "Бегущий по лезвию", стихи Гийома Аполлинера, полотна Эрнста Фукса и Сида Мида. Сейчас принято придавать каждой детали оригинальной игры сакральный смысл, но правда состоит в том, что Mortal Kombat — это собрание разрозненных идей, которым создатели не придавали особого значения и не вкладывали в них особый смысл. Так, Песина предложил вместо японских ниндзя, которых и так было полно в кино, рассказать про китайских. Тогда в основу игры легли китайская история и мифы. В итоге было создано семь оригинальных персонажей: самоуверенная звезда Джонни Кейдж, в котором явно читайте намек на Ван Дамма; офицер спецназа США Соня Блэйд; наемник и член международной преступной организации Кано; бог грома и защитник земного царства Райдэн; шаолиньский монах Лю Кан; воскресший из мертвых ниндзя Скорпион и его смертельный враг Саб-Зиро.

В то время самой популярной игрой в жанре файтинга была японская Street fighter, и создатели Mortal Kombat не отрицают, что она послужила для них одним из источников вдохновения. Однако, в отличие от своего японского предшественника, Mortal Kombat была одновременно более реалистичной из-за использования настоящих актеров и более магической. Герои могли плеваться огнем и превращать противников в пепел. При этом в лучших традициях NARC игра была на редкость кровожадной. Главной фишкой Mortal Kombat стал fatality — особо кровавый и жестокий способ добить своего противника, у каждого персонажа — свой

А еще разработчики включили в игру секретного персонажа Рептилию — раскрыть его было очень сложно, но для фанатов не было ничего невозможного. Вообще, Mortal Kombat впоследствии станет известен большим количеством "пасхалок" — скрытых квестов, персонажей и подсказок для игроков. Когда игру выпустили для игровых автоматов, Midway сразу стало понятно, что они создали нечто особенное. Однако деньги в то время плавно перетекли из игровых залов в домашние консоли, поэтому команде разработчиков пришлось провести двойную работу по адаптации игры к домашним приставкам. Запуск Mortal Kombat стал одним из крупнейших в истории — в первый же день было продано 50 миллионов копий. За ней быстро последовал сиквел, в котором к оригинальным персонажам добавилось еще пять. Изначально Бун и Тобиас не очень беспокоились об истории героев и о мифологии игры в целом. Первая версия Mortal Kombat содержала только краткие биографические справки о персонажах, но фанатам явно хотелось узнать больше об этом мрачном магическом мире. Развитием истории озаботились не только разработчики, но и все, кто хотел заработать на мегапопулярной игре. Вскоре после релиза вышли комиксы о героях Mortal Kombat, а сразу же после премьеры второй части игры пошли разговоры о создании фильма. Mortal Kombat II внял просьбам фанатов и расширил мифологию сказочного мира, представив пользователям новых злодеев и место их обитания — Внешний мир, который хочет завладеть Земным царством.

Описание Звезда фильма "Смертельная битва" Кэри Хироуки-Тагава, 1995 год © SGranitz/WireImage

Именно на этом конфликте строится основной сюжет фильма "Смертельная битва", вышедшего в 1995 году. Создателям картины предоставлялась полная творческая свобода, и хоть Буну и Тобиасу показали сценарий, сделано это было, скорее, из вежливости. Фильм сложно назвать шедевром киноискусства, но он сделал главное — вывел персонажей игры на большие экраны, то есть в массы. Лю Кан, Соня Блэйд и Джонни Кейдж под предводительством Райдэна в исполнении белокурого Криса Ламберта должны спасти Земное царство от сил зла. Зрелищные схватки, яркий саундтрек, который запомнился многим даже сильнее, чем сам фильм, обеспечили фильму финансовый успех. Но сама игра не нуждалась в такой активной поддержке и чувствовала себя прекрасно и без побочных продуктов ее успеха. Mortal Kombat стала одной из самых успешных игровых франшиз в истории, а ее мифология разрослась настолько, что только самые преданные фанаты могут разобраться в тонкостях шести различных миров и их героях.