Фильм "Мортал Комбат" возглавил российский кинопрокат в выходные

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Зарубежный фантастический боевик "Мортал Комбат" стал лидером отечественного кинопроката, собрав 493 млн руб. в период с 8 по 11 апреля. Об этом свидетельствуют предварительные данные портала kinobusiness.com.

Фильм вышел в российский прокат 8 апреля. Это история о том, как мастер боевых искусств Коул Янг начинает тренироваться с другими опытными бойцами, чтобы сразиться с врагами из Внешнего мира и устранить опасность, грозящую Земле.

Второе место по кассовым сборам заняла полнометражная экранизация российского комикса "Майор Гром: Чумной доктор" режиссера Олега Трофима, собравшая 68,6 млн руб. за выходные и рассказывающая о майоре полиции Игоре Громе, который работает в Санкт-Петербурге. Выдающиеся способности делают его идеальным полицейским, пока однажды на его пути не встает человек в маске чумного доктора. Роли в картине исполняют Тихон Жизневский, Любовь Аксенова, Алексей Маклаков, Михаил Евланов и другие артисты.

На третьей строчке рейтинга оказался американский боевик "Годзилла против Конга", за минувшие четыре дня собравший 67,4 млн руб. Фильм вышел в российский прокат 25 марта. Это история о том, как группа ученых вместе с Кинг-Конгом отправляется в путешествие, чтобы найти родину монстра, но сталкивается с Годзиллой.