"Три сестры", "рога" и колеса: как в Саратове появился театр в троллейбусе

Спектакль длится полтора часа, за это время зрители успевают проехать по кругу — от окраины в центр, к железнодорожному вокзалу и обратно. Получается очень символично: когда в пьесе речь заходит о реке, за окном видна Волга, а когда сестры принимают решение ехать в столицу — троллейбус останавливается у вокзала

"В Москву, в Москву", — кричат чеховские три сестры. Троллейбус останавливается, и сестры выбегают на улицу. Кажется — всего миг, и девушки в старинных платьях запрыгнут в современный поезд и окажутся в столице. Но автор распорядился их судьбой иначе: сестры возвращаются за чемоданами, двери внезапно закрываются, и троллейбус увозит сестер все дальше и дальше от их мечты. За удаляющимся транспортом с удивлением наблюдают люди на улице. Некоторые машут рукой, другие снимают видео и фото. В этом троллейбусе нет кондуктора и привычного "Осторожно, двери закрываются". Вместо него в салоне сидит режиссер, который объявляет: постановка "Три сестры". Это — площадка театра, где нет сцены и занавеса, а в зрительном зале помещается всего 13 человек. Во время показа они непрерывно путешествуют по улицам Саратова. — Мы только запустили свой проект, дали всего два спектакля. Но уже понятно, что это событие… У прохожих, которые впервые видят наш троллейбус, возникает, по нашему мнению, очень хорошее желание — достать телефон и сделать селфи. Все спрашивают, как попасть на спектакль, благодарят. Но мест немного, что делает проект еще более эксклюзивным, — рассказывает один из авторов постановки, актер саратовского театра кукол "Теремок" Владимир Решетов.

Описание Владимир Решетов (справа) © Личный архив Владимира Решетова

Владимиру 28 лет, и с самого детства он не представляет своей жизни без театра. — В детстве все говорили: "Артист растет..." Но, повзрослев, я пошел учиться на инженера в саратовский Политех. Доучился аж до четвертого курса, а потом как-то, сидя на паре, понял, что если не уйду, то сойду с ума. Тогда я бросил престижную профессию и поступил в Саратовский театральный институт, теперь схожу с ума от любимого дела, — говорит Решетов. Спустя несколько лет, уже став актером, Владимир разговорился со своим другом, учителем и режиссером Алексеем Усовым. Тот рассказал, как ехал в троллейбусе на премьеру спектакля по чеховской пьесе и придумал разыграть пьесу в общественном транспорте, в движении. — Я сказал: это гениально! И мы тут же приступили к воплощению, — рассказывает актер. Пианино по имени Сергей Иванович Первым делом авторам этого проекта, конечно, потребовались деньги. Они решили получить грант. Для этого Решетов отправил заявку на молодежный форум "iВолга". — Форум проходил прошлым летом, из-за пандемии защита проектов велась онлайн. Помню, я решил удивить жюри и придумал выйти на связь с форумом прямо из троллейбуса. Это был обычный маршрутный транспорт, нужна была смелость, чтобы защищать проект на глазах у обычных пассажиров, кондуктора. Но, к счастью, все удалось, и проект удачно защищен, — отмечает автор. В итоге театральному троллейбусу дали более полумиллиона рублей. Решетов и Усов набрали труппу — всего 10 профессиональных актеров и любителей, главный критерий отбора — "чтоб глаза горели". Одновременно с репетициями начали обустройство транспорта. Причем актеры оборудовали будущую сцену своими руками. — Троллейбус мы взяли в аренду у Саратовгорэлектротранса. Машину полностью переделали: убрали сиденья в середине, кое-что подкрасили, постелили линолеум, повесили люстру. С последней было особенно нелегко — нам пришлось создавать специальную конструкцию, чтобы люстра работала от батарей, — рассказывает Владимир.

Но гвоздем будущих подмосток стало старинное пианино XIX века. Оказалось, у пианино даже имя есть — к инструменту уважительно обращаются "Сергей Иванович". Объявление о продаже инструмента всего за 5 тысяч рублей нашел Решетов. Оказалось, что пианино когда-то принадлежало дворянской семье, а последняя владелица, которая жила в одном дворе с легендарным актером Олегом Табаковым (Табаков родился в Саратове), завещала передать инструмент тому, кто будет использовать его для творчества. Легенда гласит, что Сергеем Ивановичем пианино окрестили первые владельцы, почему — уже никто не помнит. Однако имя инструмента передается из уст в уста новым обладателям. Без буфета, но с Волгой за окном Большую часть билетов на премьеру раздали бесплатно — самым активным волонтерам области. Первые зрители заходили в "театр" не без волнения — непривычно ведь, без антракта и без буфета! Постановка длится полтора часа, за это время троллейбус успевает сделать круг — от окраины Саратова в центр, к железнодорожному вокзалу и обратно. Получается очень символично: когда в пьесе речь заходит о реке, зрители могут наблюдать за окном Волгу, а когда сестры принимают решение ехать в столицу — троллейбус останавливается у вокзала.

Описание Сцена из спектакля "Три сестры" © Личный архив Владимира Решетова

Спектакль заканчивается за несколько остановок до конечной. Артисты без поклона и аплодисментов выходят. Зрители же едут в тишине еще некоторое время. — Это наш режиссер тоже не случайно придумал. Ведь как часто после окончания спектакля люди вскакивают со своих мест, торопятся. А наши зрители только что погрузились в мир Чехова — им надо посидеть в тишине, подумать, — говорит Владимир Решетов. Зато на конечной остановке зрителей встречают артисты "на поклон". Тут уже и аплодисменты, и благодарности, и фото на память. Билет за правильный ответ Артисты планируют давать спектакли два раза в месяц. Но не исключено, что частоту спектаклей придется увеличить — так много желающих попасть в театр на колесах.

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