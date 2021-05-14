Конец мира, ностальгия и фламенко: что посмотреть на Чеховском фестивале

Международный театральный фестиваль им. Чехова проходит в Москве с 1992 года, и это одно из главных событий в сценическом мире столицы. За почти 30 лет существования на смотре побывали гости из более чем 50 стран, сотни театров и спектаклей. В прошлом же году фестиваль пришлось отменить в связи с эпидемией, но теперь театралы смогут наконец увидеть долгожданные спектакли из-за рубежа. Традиционно в программе фестиваля самые разные постановки: конечно же, есть и пьесы Антона Павловича — в этом году это "Три сестры" и "Вишневый сад", есть и танцевальные спектакли, тонкие и удивительно захватывающие своим сюжетом и историей, яркие по своей хореографии, а есть и классические театральные спектакли, которые придутся по душе как любителям консервативных решений, так и более смелым новаторам. С полным расписанием фестиваля можно ознакомиться на сайте, а мы рассказываем о пяти постановках, на которые стоит обратить внимание зрителям. Антиутопия Компания Патрисии Герреро, Испания

' YouTube / Международный театральный фестиваль им. А.П. Чехова'

Это танцевальный спектакль, основанный на одном из самых ярких и страстных танцев в мире — фламенко. Под музыку этого направления Герреро рассказывает историю о женщине, которая живет в современном мире, где равенство — лишь формальность, которую пытаются соблюдать, хотя на самом деле такой мир все еще недостижимая утопия. Главная героиня сильная, необычная девушка, которая оказывается в сложной ситуации: с одной стороны, у нее есть таланты и желания, которые хочется реализовать, с другой — в этой реальности она должна жить согласно роли, которую ей навязало общество. И вот эти вещи никак не сочетаются в судьбе героини, а за исполнение мечты ей придется заплатить слишком большую цену. Конец игры Национальный театр им. Шота Руставели, Грузия

' YouTube / Международный театральный фестиваль им. А.П. Чехова'

Этот спектакль поставлен по одноименной пьесе Сэмюэля Беккета, автора, который своими работами умел запутать читателя. В центре сюжета четыре героя, которые находятся в ожидании конца. Кажется, они пережили глобальную катастрофу, конец мира, вокруг них ничего нет, пустота, и их тоже ждет определенно только смерть. Они прошли разный жизненный путь, но в самом конце, как известно, все равны, хотя сами люди и пытаются как-то на это повлиять. У героев тоже есть выбор — они могут с достоинством и смирением фаталистов закончить свой путь или поступить совершенно не по-человечески в последние минуты своего существования. Пышка Государственный театр "Амазгаин" им. Соса Саркисяна, Армения Это еще один спектакль, поднимающий сложную тему о непростой женской судьбе. В его основе одноименная повесть Ги де Мопассана, причем дебютная, первая: вскоре после ее публикации автор стал одним из популярнейших авторов Франции. События повести разворачиваются во время франко-прусской войны 1870 года. Из оккупированного Руана прусская армия выпускает дилижанс "Нормандия", где едут торговец, владелец бумажной фабрики, граф (все трое — с женами), две монахини, демократ Корнюде и полноватая проститутка, которую называют Пышкой. В дороге компания окажется в сложной ситуации, и Пышке, ранее показавшей себя, несмотря ни на что, доброй и искренней девушкой, которой не чуждо милосердие и благородство, придется взять удар на себя, отдавшись одному из полицейских, задержавших экипаж. А утром все ее попутчики отвернутся от нее, даже не поделившись с нею куском хлеба.

' YouTube / Международный театральный фестиваль им. А.П. Чехова'

Это сложная история, где такие глобальные темы, как патриотизм или религиозность, переплетаются с чем-то более интимным и личным, например, доверием и предательством, душевной чистотой, искренностью. Режиссер спектакля Нарине Григорян сажает всех своих героев за один стол, как бы показывая, что, несмотря на, возможно, разное положение в обществе, все они — равны, едины в данный момент. Она создает довольно динамичную постановку, где удачно высвечивает главные достоинства повести — и ее тонкий юмор, и главную глубокую мысль. Три сестры Театр Габима, Театр Камери, Израиль

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Эта пьеса Чехова — одна из самых популярных для постановок, потому все время есть какой-то азарт в просмотре очередной версии, а для создателей это всегда вызов: смогут ли они удивить публику и критиков? "Три сестры" претерпели самые разные интерпретации, их ставили без декораций в темных помещениях или в ослепительно-белых декорациях, где актеры общались только с помощью жестов, даже оперу написали, где в центре оставили лишь трех героев, чья история развивается нелинейно и даже иногда нелогично. Ханан Снир, постановщик этого спектакля, тоже находит свой подход и интерпретацию этой истории, и, надо сказать, довольно удачную. Он переносит действие пьесы в будущее, но не в буквальном смысле, а по отношению к героям. Мы видим их не в настоящем времени, а постаревшими, ностальгирующими сестрами, которые вспоминают свою молодость, юность, старую Москву, а за окнами — страшное послевоенное время. Вишневый сад Компания Умберто Орсини, Италия Итальянский режиссер Алессандро Серра тоже обращается к творчеству Чехова, поставив пьесу, которую сам автор считал комедией, фарсом, хотя с такими определениями, на первый взгляд, довольно сложно согласиться. История о судьбе обанкротившейся помещицы Раневской стала как никогда актуальна именно в прошлом году: когда привычная жизнь стала меняться, а у кого-то и вовсе разрушилась, человечество оказалось в совершенно другой реальности. В пьесе действительно есть и юмор, и комические моменты, но как соединить их с трагической линией, ностальгией по чему-то, чего больше не вернешь, болью утраты?

' YouTube / Международный театральный фестиваль им. А.П. Чехова'