Гламур, война и безопасная Москва. Что посмотреть в театре весной

Московская сцена предлагает своим зрителям целую россыпь самых разных представлений — от старой-доброй классики до совершенно радикальных спектаклей, выйдя после которых даже не сразу понимаешь, что только увидел. Мы отобрали семь ярких и необычных постановок, среди которых каждый может найти что-то для себя. Кроме того, сейчас в Москве идут показы фестиваля "Золотая маска", про самые интересные из которых вы можете почитать тут. Собираясь в театр, помните о безопасности — носите маски, соблюдайте дистанцию, не забывайте о перчатках. Данный контент предназначен для лиц старше 18 лет. Благоволительницы Театр на Малой Бронной Режиссер — Микита Ильинчик В основе спектакля — один из главных романов ХХI века, роман Джонатана Литтелла. Книга настолько огромная и насыщенная, что буквально разрывается от мотивов, аллюзий и отсылок — от Древней Греции до произведений искусства ХХ века. В центре сюжета история офицера СС Максимилиана Ауэ, который занимается "окончательным решением еврейского вопроса". Он — интеллектуал, увлекается литературой, философией и вовсе не хотел бы быть втянутым во все военные ужасы, но — увы!

Описание Сцена из спектакля "Благоволительницы" © Ира Полярная/Театр на Бронной

Конечно, перенести это насыщенное произведение на театральную сцену — дело непростое, но на самом деле режиссер Микита Ильинчик и не ставил перед собой такой цели. Вместо этого он концентрируется на ощущениях, на атмосфере, постепенно рассказывая историю офицера. Поэтому он выбирает минималистичные декорации, зрителей сажает на сцену (тем самым еще сильнее сужая отведенное ему пространство), стараясь максимально передать ощущение усталости от всего происходящего, такой сильной, что все чувства вокруг заменяет бездушное равнодушие. Сверчок Элетротеатр Станиславкий Режиссер — Марфа Горвиц Тоон Теллеген — нидерландский прозаик — известен своими абсурдистскими сказами не только для маленьких, но и для больших людей (хотя все герои зачастую у него животные). Например, у него есть история о том, как Муравей, Белка, Черепаха и другие пишут друг другу письма и рассуждают о жизни и смерти. Или, например, Цапля переживает, что не может упасть, а Сверчок выворачивается наизнанку, чтобы узнать, что же у него внутри. В одной из книжек Теллеген пытается разобраться с чувствами и эмоциями, которые испытывают люди повседневно, — злость, радость, зависть и другие. И все это он тоже передает через животных, наблюдая, как они поведут себя в таких ситуациях. Ведь все они — барсуки, белки, зайцы — на самом деле так похожи на нас с вами.

Описание Сцена из спектакля "Сверчок" © Олимпия Орлова/Электротеатр

Вот и создатели этого спектакля, опираясь на эти сказки, пытаются показать современный мир и его изменения, которые уже не обратить. В холодном черно-белом пространстве сцены герои ищут себя и смысл жизни, ну и разбираются, как им жить дальше, конечно. В кольцах Театр Практика Режиссер — Марина Брусникина В этой постановке речь тоже идет про мегаполис, а именно — про Москву. Даже повесть так называется — "Несчастливая Москва" Евгении Некрасовой. Жители чувствуют себя в безопасности, у них есть все, что только необходимо для существования, они ходят в музеи, на концерты и любят свою Москву, ведь это — неприкасаемое место, которое охраняют семь магических колец!

Описание Эскиз к спектаклю "В кольцах" © Полина Бахтина/Театр Практика

Но совершенно внезапно в один злополучный вторник привыкшие к спокойствию и благополучию москвичи понимают, что никакие это не защитные кольца, а мишень и на них вот-вот обрушатся всевозможные беды. Чтобы выжить, им придется пройти ряд испытаний, осознать всю хрупкость человеческого мира. Героям (Мастерская Брусникина) придется столкнуться с зыбкой и непредсказуемой действительностью и принять тот факт, что стабильность — это не всегда хорошо. Зимние заметки о летних впечатлениях Театр Наций Режиссер — Елена Невежина Путешествия в поездах — особая романтика. Чего только не происходит в этой веренице вагонов с пассажирами: неожиданные знакомства, трапезы, которые могут произойти только в пути, и, конечно же, философские прозрения и вселенские откровения под стук колес. Федор Достоевский путешествовал на поезде в Европу летом 1862 года и тоже сталкивался с некоторыми особенностями такого времяпрепровождения, потому написал эти небольшие заметки.

Описание Сцена из спектакля "Зимние заметки о летних впечатлениях" © Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Пока мимо пролетают страны и города, два героя, Он и Она, пьют чай, рассуждают о возможном будущем и, конечно, всю душу друг другу наизнанку выворачивают. Потому что по-другому в поездах не бывает. Звезда вашего периода МХТ им. Чехова Режиссер — Рената Литвинова Очевидно, что спектакль Ренаты Литвиновой стал одним из главных событий на театральной сцене в этом сезоне. Она сочинила его сама, вдохновляясь фильмами "Бульвар Сансет" и "Весна", посвятив свою работу звездам великого кинематографа прошлых лет. Главная героиня Маргарита Леско вовсю борется со своим возрастом — постоянно меняет восхитительные наряды, смотрит черно-белые фильмы, где играла еще молодой, да и ведет себя как настоящая дива, картинно закидывает ногу на ногу и произносит томные фразы с придыханием.

Описание Сцена из спектакля "Звезда вашего периода" © Александр Иванишин/МХТ им. Чехова

Всю эту атмосферу шика и блеска, особенного пафоса гармонично дополняет ощущение мрачности (тут дело не обошлось без музыки Земфиры, конечно) и готического триллера. Есть даже момент, когда все начинает напоминать нам какой-то бал вампиров с обязательным хрусталем, разряженными дамами, сигаретным дымом и играми в карты. Литвинова действительно сумела создать привлекательный спектакль, где есть и доза самолюбования, и настоящая искренность, стильно приукрасив все это своей любимой эпохой и эстетикой. Неформат ЦИМ Режиссер — Анастасия Патлай В современном мире, где все говорят о равноправии и стремятся к максимальной толерантности, кажется, не должно остаться места этническим проблемам. На самом деле все не так, и многие сталкиваются с тем, что их происхождение становится камнем преткновения для нормальной и спокойной жизни. Потому что эти люди "неформат".

Описание Сцена из спектакля "Неформат" © Екатерина Краева/ЦИМ

В спектакле заняты пять актеров. Образно говоря, каждый из них мог бы стать большой звездой экрана или блистать на сцене театра, но не вышло. Герои рассказывают личные истории, которые они пережили, с какими трудностями им пришлось бороться просто потому, что они — калмык, киргиз или узбечка. "Неформат" — отличный пример документального театра, где в основе всегда будут настоящие искренние слова. Мерцание ЦИМ Режиссер — Александр Андрияшкин

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