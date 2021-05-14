Очные мероприятия "Ночи музеев" в России дополнят около 80 трансляций

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 мая. /ТАСС/. Программа всероссийской акции "Ночь музеев" включает очные мероприятия по всей стране и более 80 трансляций, организованных на портале "Культура.РФ" для зрителей, которые не смогут посетить музеи в это время. Об этом сообщила журналистам в пятницу в Санкт-Петербурге министр культуры РФ Ольга Любимова во время осмотра отреставрированных залов Русского музея.

"Получив невероятный опыт онлайн, мы его конечно сохранили - порядка 80 трансляций будет на портале "Культура.РФ" для тех, у кого нет возможности прийти ночью или возраст не позволяет - слишком юный или слишком взрослый - посмотреть самые разные и самые невероятные мероприятия, онлайн-экскурсии и квесты. Конечно, большая радость, что мы возвращаемся в привычную для нас форму существования - в офлайн, мы можем пойти и провести эту ночь музеев по-разному", - сказала она.

Всероссийская акция "Ночь музеев" проходит ежегодно в преддверии Международного дня музеев 18 мая. В этом году она состоится офлайн 15 мая. В 2020 году в связи с мерами профилактики коронавируса мероприятия акции были перенесены в онлайн-пространство.

Основная тема "Ночи музеев" в этом году - "Больше, чем музей". Она позволит обратить внимание посетителей на музеи не только как на учреждения, в которых хранятся культурные ценности, но и место, где сохраняются технические и научные достижения человечества. Традиционно организатором и генеральным информационным партнером акции выступает портал "Культура.РФ". На странице "Ночи музеев" в афише можно найти интересное событие в своем городе, почитать материалы о музейных коллекциях и самых интересных экспонатах, присоединиться к трансляциям.