Квятковский объяснил свой уход из Росгосцирка

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Режиссер Юрий Квятковский объяснил свой уход с поста художественного руководителя Росгосцирка расхождением в видении творческих перспектив компании с ее руководством. Об этом он сообщил ТАСС во вторник.

Об уходе режиссера с поста стало известно 14 мая, он был назначен на эту должность в феврале 2020 года.

"На данный момент команда Росгосцирка давно занимается цирковой индустрией и определенным образом представляет себе это. Глобально разница в позиционировании. Есть позиция открытости, это попытка находить интересные ходы, коллаборационные решения, привлекать художников из смежных жанров. Есть позиция закрытая, я не могу с ней себя соотнести, потому что мир интегрально развивается", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что компания более сосредоточена на прокате уже имеющегося репертуара, а не на новых проектах. "На данный момент компания Росгосцирк вряд ли могла бы выпускать премьеру за премьерой. Сейчас это невозможно. Когда мы выпускали спектакль "Девочка и слон", мы потратили на это полгода активной работы, - отметил режиссер. - Стало понятно, что будет такой режим, будет выпускаться по одному проекту раз в два-три года, для меня это неинтересная задача".

Как считает Квятковский, в случае с цирком нужно искать новые коммуникации с публикой, новые форматы. Он поделился, что продолжит заниматься цирковым жанром, в его планах также постановки в жанре оперы, драматического театра.

Режиссер окончил школу-студию МХАТ (курс Дмитрия Брусникина), работал с ведущими театрами и различными площадками в России и за рубежом. Занимается уличными театральными постановками (автор театрализованного шоу на Тверской "Путешествие в Рождество" и постановщик карнавала в Парке Горького), преподает в школе-студии МХАТ.