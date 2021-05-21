Наталья Гордиенко из Молдавии, которую продюсирует Киркоров, вышла в финал "Евровидения"

РОТТЕРДАМ, 21 мая. /ТАСС/. Наталья Гордиенко из Молдавии, выступление которой продюсировал Филипп Киркоров, прошла в финал международного конкурса "Евровидение" по итогам второго полуфинала, состоявшегося в четверг вечером в Роттердаме на арене Ahoy.

Также финалистами стали музыканты из Албании, Сербии, Болгарии, Португалии, Исландии, Сан-Марино, Швейцарии, Греции и Финляндии. Примечательно, что исландская группа Daði og Gagnamagnið не выступала вживую из-за того, что один из членов коллектива получил положительный тест на коронавирус. В ходе полуфинала показали запись репетиции 13 мая.

Всего во втором полуфинале приняли участие представители 17 стран.

Ранее в первом полуфинале определилась первая десятка финалистов. В их числе - представительница России Манижа с песней Russian Woman ("Русская женщина"). Автоматически финалистами становятся представители государств "большой пятерки" "Евровидения" (основавшие конкурс страны) - Франции, Германии, Италии, Испании и Великобритании, а также исполнитель из страны, победившей в прошлом конкурсе (Нидерланды).

65-й конкурс "Евровидение" проходит в Роттердаме под слоганом "Откройся" (Open Up). Победитель определится в финале 22 мая. Состязание в России транслирует Первый канал.