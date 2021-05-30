В Париже издали неизвестные письма автора "Маленького принца"

Всего издательский дом "Галлимар" опубликовал 170 писем из переписки французского писателя Антуана Сент-Экзюпери с его музой

ПАРИЖ, 30 мая. /ТАСС/. Издательский дом "Галлимар" опубликовал 170 писем из переписки французского писателя Антуана Сент-Экзюпери с его музой, художницей Консуэло Сунсин-Сандовал, сопроводив послания собственными рисунками их авторов. По случаю 75-й годовщины выхода в свет во Франции повести Антуана де Сент-Экзюпери "Маленький принц", который переведен на 457 языков и по числу переводов уступает на данный момент только Библии, в Лионе, на родине писателя, вновь открылась выставка "Маленький принц на планете людей". Как сообщили корреспонденту ТАСС ее организаторы, минувшей осенью она проработала лишь несколько дней из-за второй волны пандемии и теперь продлится до ноября. Как рождался сюжет Именно в этой переписке родился первый набросок планетарного бестселлера: "Жил-был ребенок, который однажды нашел сокровище. Но оно оказалось слишком трудным для малыша, чьи глаза не могли его понять, а руки - удержать, и в итоге им овладела грусть". Это письмо с изложением литературного замысла Антуан де Сент-Экзюпери направил возлюбленной осенью 1930 года из Буэнос-Айреса.

В следующем году они поженились. Оставаясь пилотом, Сент-Экзюпери посвящал много сил литературе и журналистике. "В его глазах писатель не мог быть просто рассказчиком историй, он был обязан находиться в центре событий", - отметил исследователь его творчества Ален Вирконделе. В 1935 году в Москве Сент-Экз, как называли его друзья, стал единственным иностранцем, которому разрешили подняться на борт воздушного гиганта АНТ-20 "Максим Горький". Год спустя он отправлял из Мадрида репортажи о гражданской войне в Испании. В период немецкого вторжения во Францию он сражался во фронтовой авиации, но после оккупации страны демобилизуется и уезжает в Нью-Йорк. Весной 1943 года писателю и его музе вновь предстояла разлука. Сент-Экзюпери настоял на возвращении во французскую армию. "Огромным утешением в наступившем для меня одиночестве, - признавалась Консуэло, - стало твое первое большое письмо, в котором ты сожалел, что "Маленький принц" не был посвящен мне... Ведь я так боюсь исчезнуть из твоего сердца". "Консуэло, дорогая, помолись за старика, который воюет, несмотря на седую бороду", - шутливо утешал он ее в июле 1944 года. Увидеться им больше не придется. Особая миссия В конце июля 1944 года майор Антуан де Сент-Экзюпери отправился в полет с авиабазы на Корсике. Ему предстояло произвести фотосъемку накануне десантной операции на юге Франции. Миссия была секретной, о дате операции знали немногие. Полет над Средиземным морем занимал несколько часов, и на борту двухмоторного самолета не было вооружений.