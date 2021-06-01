В Московской консерватории состоялась церемония вручения премии "Творческое открытие"

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Церемония вручения премии Олега Янковского "Творческое открытие" состоялась в понедельник в Московской государственной консерватории. В число награжденных вошли испанский оперный певец Пласидо Доминго и народная артистка РФ Чулпан Хаматова, сообщили ТАСС в пресс-службе организатора мероприятия - фестиваля "Черешневый лес".

Премию вручили также главному врачу Московской городской клинической больницы №52 Марьяне Лысенко, оперной певице Аиде Гарифуллиной, фотографу Юрию Росту, художественному руководителю Театра наций Евгению Миронову, актеру Сергею Степанченко и идейному вдохновителю фестиваля Эдит Куснирович.

"Премия "Творческое открытие" вручается за яркие достижения в разных областях искусства - театре, музыке, кино, литературе, спорте и общественной деятельности", - отметили в пресс-службе.

В рамках церемонии на сцене консерватории впервые вместе выступили Пласидо Доминго и солист Мариинского театра Ильдар Абдразаков, оперные исполнители Аида Гарифуллина, Дмитрий Корчак и Василий Ладюк, а также пианист Денис Мацуев. Аккомпанировал артистам Национальный филармонический оркестр России во главе с его художественным руководителем Владимиром Спиваковым.

Премия "Творческое открытие" учреждена в 2010 году в память о народном артисте СССР Олеге Янковском. Актер был одним из создателей и учредителей фестиваля искусств "Черешневый лес" и возглавлял попечительский совет со дня его основания. Премия всегда вручается 32 мая - в день, подаренный Олегом Янковским в роли барона Мюнхгаузена.

За 10 лет существования премии были удостоены режиссеры Марк Захаров, Галина Волчек, Олег Табаков, Вадим Aбдрашитов, балетмейстер Борис Эйфман, президент ГМИИ им. Пушкина Ирина Антонова, актеры Александр Збруев, Валентин Гафт, дирижеры Юрий Башмет и Владимир Спиваков и другие выдающиеся деятели.