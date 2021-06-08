В продажу поступила книга Меган Маркл для детей The Bench

ЛОНДОН, 8 июня. /ТАСС/. В продажу во вторник поступила первая книга супруги принца Гарри Меган Маркл для детей The Bench ("Лавка"), на которую ее вдохновили отношения мужа и сына Арчи. Публикация посвящена "мужчине и мальчику, от которых мое сердце бьется сильнее", приводит слова Маркл газета The Daily Telegraph.

Созданию этого произведения с иллюстрациями американского художника Кристиана Робинсона поспособствовала поэма, которую бывшая актриса из США написала для своего супруга в преддверии Дня отца, отмечаемого в Великобритании и США в третье воскресенье июня, спустя месяц после рождения их первенца в мае 2019 года. На одной из иллюстраций The Bench изображен рыжеволосый мужчина, помогающий мальчику кормить цыплят, в то время как темноволосая женщина стоит в саду с младенцем, которого многие считают новорожденной дочерью Маркл: Лилибет Диана родилась 4 июня.

Как указывает газета, книга, которая получила широкую информационную поддержку, заняла пока 200 место в списке бестселлеров компании Amazon и 60-ю строку в рейтинге лучших книг для детей, получив смешанные отзывы.

В издании нашла отражение новая жизнь герцога и герцогини Сассекских в Калифорнии, куда они переехали после того, как зимой прошлого года сообщили о намерении отказаться от статуса старших членов королевской семьи и о желании обеспечить себе финансовую независимость. Пара приобрела дом на берегу Тихого океана в Санта-Барбаре, заключила контракты со шведским сервисом потокового аудио Spotify и американским видеосервисом Netflix. В конце прошлого года они выпустили первый подкаст для Spotify и участвуют в создании реалити-шоу для Netflix, а общая сумма двух контрактов оценивается в $190 млн.

Причины решения герцога и герцогини не ясны до конца, и в британских СМИ публиковались разнообразные догадки по этому поводу. Ряд обозревателей связывал этот шаг с тем, что супруги слишком устали от назойливого внимания желтой прессы, которая, по словам принца Гарри, развернула настоящую травлю его супруги и распространяет о ней ложные слухи. Другие указывали на размолвки внутри королевской семьи и ссору между принцем Гарри и его братом Уильямом.

The Bench поступила в продажу в ряде стран, в том числе в Австралии, Великобритании, Индии, Ирландии, Канаде, Новой Зеландии, США и ЮАР.