Актер Борисов считает, что фильм "Петровы в гриппе" открывает "много невероятного" в кино

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Актер Юра Борисов, сыгравший в фильме - участнике основного конкурса Каннского кинофестиваля "Петровы в гриппе" Кирилла Серебренникова, считает, что он открывает "много невероятного" как в кино, так и в искусстве в целом. Об этом артист рассказал в интервью ТАСС.

Каннский кинофестиваль проходит на Лазурном берегу с 6 по 17 июля в традиционном формате. Фильм "Петровы в гриппе" Кирилла Серебренникова покажут в основном конкурсе смотра в понедельник.

"С первого раза его не понять, потому что материал очень сложный. Думаю, если честно, ни один фильм не нужно судить с точки зрения того, получился он или нет, а это кино - тем более. Оно как абстракция. Глядя на абстракцию, сложно сказать, получилась она или нет, главное, что она есть. Если смотреть на нее постоянно, можно разглядеть множество смыслов. В этом суть искусства - не судить его, а с ним взаимодействовать. Картина "Петровы в гриппе" как никакая другая иллюстрирует эту мысль. Там много всего невероятного - и с точки зрения кино, и с точки зрения искусства в целом", - сказал Борисов.

Картина снята по мотивам романа Алексея Сальникова "Петровы в гриппе и вокруг него". Роли в нем также исполнили Семен Серзин, Чулпан Хаматова, Юрий Колокольников, Иван Дорн, Юлия Пересильд.

Участие в создании фильма принимали кинокомпания Hype Film, а также компании из Франции, Германии, Швейцарии, Великобритании. Оператором выступил Владислав Опельянц. В российский прокат драма выйдет 9 сентября. После кинотеатрального проката картина будет эксклюзивно доступна пользователям мультимедийного сервиса Okko.