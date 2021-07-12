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Каннский кинофестиваль

К/ф "Купе №6" из конкурсной программы Каннского фестиваля выйдет в прокат в РФ 28 октября

Одну из главных ролей в картине сыграл Юрий Борисов

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Фильм-участник основного конкурса Каннского кинофестиваля "Купе №6" режиссера Юхо Куосманена с актером Юрой Борисовым в одной из главных ролей выйдет в широкий российский прокат 28 октября. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба компании-прокатчика Sony Pictures.

"Новый фильм режиссера Юхо Куосманена "Купе №6", мировая премьера которого состоялась 10 июля в основном конкурсе Международного Каннского кинофестиваля, выйдет в широкий российский прокат 28 октября 2021 года", - рассказали в пресс-службе.

Каннский кинофестиваль проходит на Лазурном берегу с 6 по 17 июля в традиционном формате. Драма "Купе №6" создана при поддержке Минкультуры РФ. По сюжету студентка из Финляндии едет в поезде Москва - Мурманск, а ее попутчиком становится русский шахтер. Роли в проекте исполнили Сейди Хаарла, Юра Борисов, Динара Друкарова, Юлия Ауг.

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