В кинотеатре "Художественный" пройдет премьерный показ фильма-балета "Ночь нежна"

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Премьера фильма-балета "Ночь нежна" 31 июля пройдет в кинотеатре "Художественный" в Москве. Показ приурочили к юбилею режиссера-постановщика и хореографа Бориса Эйфмана, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе "Художественного".

"31 июля в 18:00 в большом зале кинотеатра "Художественный" состоится российская премьера фильма-балета "Ночь нежна" по одноименному роману Фрэнсиса Скотта Фицджеральда. Картину представит режиссер-постановщик и хореограф Борис Эйфман. Показ пройдет к юбилею Бориса Эйфмана", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что съемки фильма-балета Бориса Эйфмана "Ночь нежна" - экранной версии всемирно популярного спектакля Up & Down - проходили в Санкт-Петербурге в 2016 году. Режиссером-постановщиком выступил Борис Эйфман. Оператором-постановщиком стал Юрий Шайгарданов. Главные роли в фильме исполнили ведущие солисты Санкт-Петербургского государственного академического театра балета - лауреаты международных конкурсов, театральных и государственных премий: Олег Габышев (Дик Дайвер), Любовь Андреева (Николь Уоррен), Сергей Волобуев (отец Николь), Мария Абашова (Розмэри Хойт), Дмитрий Фишер (Томми).

"Перенося свой репертуар на экран, мы преследуем несколько важных целей. Прежде всего, это сохранение для последующих поколений наших спектаклей. Многие постановки после окончания их сценической жизни ушли в небытие именно из-за отсутствия полноценных экранных версий. Кроме того, мы хотим, чтобы искусство Театра было доступно той части зрительской аудитории, которая по ряду причин не может посещать наши спектакли", - рассказал режиссер-постановщик, хореограф Борис Эйфман.

Премьера спектакля состоялась в январе 2015 года в Санкт-Петербурге. Балет был с триумфом показан в Париже, Братиславе, Чикаго, Нью-Йорке, Тель-Авиве, Москве, Монте-Карло, Лондоне и в других городах. В апреле 2016 года солисты Театра Любовь Андреева и Олег Габышев стали лауреатами Национальной театральной премии "Золотая маска", получив награды за лучшие женскую и мужскую роли в балете и современном танце за исполнение главных партий (Николь Уоррен и Дика Дайвера) в спектакле Up & Down.