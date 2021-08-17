ЮНЕСКО призывает защитить объекты культурного наследия в Афганистане

ПАРИЖ, 17 августа. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) призывает международное сообщество защитить объекты культурного наследия в Афганистане. Об этом корреспонденту ТАСС заявил во вторник представитель пресс-службы организации Тома Малар.

"ЮНЕСКО внимательно следит за событиями, которые происходят в Афганистане, и координирует свои действия с партнерскими агентствами в системе Организации Объединенных Наций для обеспечения безопасности персонала", - сказал он. "Богатое и разнообразное наследие, находящееся на территории Афганистана, имеет исключительную ценность для всего человечества. И это наследие должно быть сохранено", - подчеркнул собеседник агентства.

Талибы 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. Ряд государств эвакуирует своих граждан и сотрудников посольств.